Cavriago, partita da dimenticare. Il Vignola vince con 31 punti di vantaggio

SCUOLA PALL. VIGNOLA

72

SCUOLA BAS. CAVRIAGO

41

SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA: Miani, Cavani ne, Besozzi 9, Cavazzoli 8, Torricelli 15, Spampinato 13, Cappelli 16, Cavazzoli 8, Betti 6, Fossali 3, Bussoli 2. All. Landini.

SCUOLA BASKET CAVRIAGO: Bertolini 5, Ferrar ne, Pighini 1, Bacci 9, Ceci 1, Castagnetti 3, Generali 1, Morelli ne, Zecchetti 8, La Rocca 4, Giorgino 2, Fall 7. All. Menozzi.

Arbitri: Menegardi e Delle Donne di Parma.

Note: parziali 24-7, 40-19, 56-26.

Caporetto per la Scuola Basket Cavriago (0) nella prima giornata di DR1, l’ex Serie D. La formazione di coach Menozzi crolla sotto i colpi della Scuola Pallacanestro Vignola senza riuscire mai ad entrare in partita, come dimostra il 24-7 del primo quarto, i soli 41 punti realizzati al termine della contesa ed il -31 sul tabellone. Il primo turno si chiude quindi con due vittorie da parte reggiana, quelle del Basket Jolly nel derby col Nubilaria e della Pallacanestro Reggiolo nella sfida casalinga con il Masi Casalecchio; da dimenticare, invece, le prove di Icare e SB Cavriago, chiamate al riscatto nel prossimo fine settimana.