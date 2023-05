Cavriago, playout: con Parma è decisiva

Impegno casalingo decisivo, alle 20, per la Scuola Basket Cavriago. La formazione di coach Croci affronta nella "bella" dei playout di Serie D regionale il Parma Basket Project, dopo aver perso davanti al pubblico amico la sfida inaugurale e aver rimediato domenica scorsa al PalaMoisè, riportando così la serie in terra reggiana. Nelle fila parmensi il pericolo numero uno è il lungo ex Montecchio Guidi, atleta da oltre 16 punti ad allacciata di scarpe; Cavriago si affida invece al giovane La Rocca, che in gara-2 ne ha messi a segno 19 con ben 5 conclusioni pesanti, risultando decisivo.