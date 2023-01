Cavriago sorprende la Nubilaria La Torre deve arrendersi alla capolista

In Serie D la Scuole Basket Cavriago (10), infatti, si impone 75-71 contro il Nubilaria (10) e l’aggancia in classifica, trascinata dai 21 punti di Federico Minardi e dai 16 di Branchini; dall’altra parte non bastano i 14 di Luppi ed i 12 di Pizzetti per raddrizzare una gara dove per 20’ i padroni di casa hanno dominato nei primi 20’ (chiusi 45-32) per poi rischiare la rimonta. Sconfitta in volata, invece, per il fanalino SB Cavriago (6), che cade 60-58 a Podenzano (18) ed è già certo di chiudere all’ultimo posto: Generali (15), Alfano (13) e Montecchi (12) tengono avanti gli ospiti per 30’, prima del sorpasso piacentino in extremis. Non c’è gloria, infine, per la Berrutiplastics Torre (10) sul campo del Mo.Ba Modena (26), con la capolista che si impone 84-63 nonostante i 12 punti di Canuti. Torre, Nubilaria, Scuole Basket e Parma Basket Project, tutte appaiate a 10 punti, si giocheranno nell’ultimo turno il quarto posto, utile per evitare la poule retrocessione.