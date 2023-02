Cavriago travolge anche l’Atletico

Seconda vittoria consecutiva per l’SB Cavriago (6) nella poule retrocessione di Serie D. La formazione di Croci sfrutta al meglio il fattore campo e travolge 90-65 il fanalino di coda Atletico Borgo Panigale (2), salendo così al terzo posto del girone. Sopra 44-36 a metà gara, i padroni di casa toccano il +19 a fine terzo quarto, gestendo poi nel finale: sugli scudi Codeluppi (16 punti) e Gabbi (15), in doppia cifra al pari di La Rocca (14) e Azzali (11). Non c’è gloria, invece, per il Nubilaria (4) nella sfida casalinga con Russi (6): al PalaMalagoli i ravennati si impongono 80-57 staccando in classifica i padroni di casa, giunti al terzo kappao consecutivo. Agli uomini di Freddi - sotto di 17 lunghezze già al 10’ e subito costretti a rincorrere - non bastano i 17 punti di Mariani Cerati, l’unico a trovare con continuità la via del canestro, mentre dall’altra parte è rebus irrisolto per la difesa reggiana Kertusha, autore di 19 punti.