C’è il biancorosso sotto l’azzurro

C’è un po’ di biancorosso nell’azzurro della nazionale di basket che – conclusa la preparazione all’Acqua Acetosa, a Roma – è in volo per i Mondiali in Asia.

Del team di coach Pozzecco fanno infatti parte i reggiani Nicolò Melli (classe ’91, 205 cm, ala dell’EA7 fresca di scudetto) e Mouhamet Diouf (classe ’91, 206, alacentro ceduta agli spagnoli del Rio Breogàn).

Ma i tifosi reggiani avranno un occhio di riguardo anche per Achille Polonara (tornato in Italia alla Virtus) e per Simone Fontecchio (approdato in Nba, Utah Jazz) che a Reggio hanno lasciato ottimi ricordi.

La prima tappa sarà Shenzhen, in Cina, dove l’Italia sosterrà le ultime due amichevoli al Bao’an Stadium Center contro Brasile (20 agosto, ore 9 italiane) e Nuova Zelanda (21 agosto, ore 11.30 italiane) nell’ambito del torneo internazionale Solidarity Cup. Il 25 agosto l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10) a Manila. Nella seconda giornata la sfida alla Repubblica Dominicana (ore 10) e poi ai padroni di casa delle Filippine (ore 14. La FIBA World Cup sarà trasmessa da Rai, Dazn e Sky Sport.