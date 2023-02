C’è il derby all’ombra della Pietra

Derby reggiano all’ombra della Pietra in Serie C Gold. Alle 17, infatti, l’E80 Group Castelnovo Monti (14) ospita al PalaGiovanelli la capolista Bmr Basket 2000 (30), provando a frapporsi su una marcia che sembra inarrestabile: gli ospiti, superando Zola Predosa nell’ultimo match, hanno toccato le 13 vittorie consecutive e non vogliono fermarsi. Momento non particolarmente brillante, invece, per gli appenninici di coach Fels, che con il kappao di misura sul campo dell’Olimpia Castello hanno prolungato a 2 gare la serie negativa: un derby, però, spesso sfugge dalle logiche del pronostico, per cui è lecito attendersi una gara aperta ad ogni risultato, con 40’ di grande intensità. Tanti gli ex, in particolare nelle fila ospiti: su tutti coach Diacci, autore di un ciclo importante alla guida di Castelnovo, ma hanno trascorsi con i padroni di casa anche Longoni, Longagnani e Dias. Il derby d’andata finì 91-66 per la Bmr, in un match chiuso già al 20’, con 17 punti di capitan Magni.