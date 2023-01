C’è il derby tra Scuole Basket e Nubilaria

Duplice posticipo, alla 18, a concludere la penultima giornata della prima fase di Serie D. Al PalaAeB di Cavriago va in scena il derby reggiano tra i padroni di casa della Scuole Basket (8) e il Nubilaria (10): una gara dove i punti in palio sono pesanti per cercare di entrare tra le prime 4 del girone ed evitare poi la poule retrocessione. Entrambe le squadre hanno le spalle al muro: i padroni di casa devono chiudere con 2 vittorie e sperare nei passi falsi delle rivali, gli ospiti all’ultima giornata hanno la "mission impossible" contro la capolista Modena.

Il fanalino di coda SB Cavriago (6), invece, affronta la trasferta piacentina di Podenzano (16): al cospetto della seconda forza del raggruppamento, Monticelli e compagni vogliono confermare i progressi delle ultime gare del 2022, preparandosi al meglio al girone che poi garantirà la permanenza in categoria.