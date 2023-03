C’è il Parma: Reggiana pronta al riscatto

Reggiana (15) chiamata a reagire nel derby. Dopo il primo stop stagionale, arrivato 7 giorni fa col Mestrina, la formazione granata ospita alle 18,15 alla piscina Ferretti Ferrari il Parma (12): una gara che sfugge da ogni pronostico e che serve per mettersi in evidenza in una graduatoria caratterizzata da grande equilibrio visto che oltre al terzetto di testa composto da Reggiana, Mestrina e Fondazione Bentegodi Verona potrebbe esserci anche la squadra d’oltre Enza, che deve recuperare la sfida con i veneziani. Dei rivali di giornata, Curti e compagni devono temere il carattere: Parma, infatti, ha sempre giocato gare punto a punto e, quasi sempre, è riuscita a spuntarla. "Sabato con Mestrina abbiamo sbagliato approccio, l’inesperienza ci ha giocato un brutto scherzo. Sto insistendo ormai da tempo coi ragazzi nello spronarli ad avere sempre fame e voglia di migliorare", spiega il tecnico Franceschetti.