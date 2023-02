C’è il turno infrasettimanale: Correggio a casa dell’Omega Scandiano ospita il Magik

Turno infrasettimanale in C Silver, dove va in scena la sesta giornata di ritorno.

Trasferta bolognese per la capolista Pallacanestro Correggio (36), tornata a sorridere dopo due stop consecutivi nel derby con Novellara: Pini e compagni, alle 21, sono ospiti dell’Omega Basket (12), quintultima in classifica.

Alla stessa ora compito arduo per l’Emil Gas Scandiano (26), scivolata a -4 dalla seconda piazza dopo lo stop con la Scuola Basket Ferrara: per gli uomini di Spaggiari è in programma l’appuntamento interno col Magik Parma (30) dell’ex Brogio.

Sempre alle 21 impegno interno anche per la Pallacanestro Novellara (22), che dopo aver giocato 30’ alla pari con la battistrada del torneo vuole tornare a sorridere contro la 4 Torri Ferrara (6), formazione a secco di successi da 5 giornate.

Chiusura dedicata, alle 21,15, alla Rebasket (18): dopo la brutta sconfitta di Bertinoro, Rovatti e compagni ospitano all’Arena Sport la già citata Scuola Basket Ferrara (20) con l’obiettivo di agganciarla in graduatoria.

Foto: Alessandro Morgotti, centro

della Pallacanestro Correggio