"C’è tanta amarezza. Non so se ci saremo nel 2024"

In casa Vettus c’è amarezza per un’eliminazione che brucia. Abbiamo raggiunto telefonicamente Ivano Pioppi, presidente dei gialloverdi.

Quali le sensazioni del giorno dopo?

"Sicuramente a livello societario c’è molta amarezza. Ed è un discorso che parte da lontano".

Dall’anno scorso?

"Esatto, nei quarti col Felina fummo eliminati in modo particolare. Non discuto i meriti del Felina, che infatti dopo si aggiudicò il titolo, ma fummo vittima di un arbitraggio imbarazzante da parte di Sermolino e Lusetti. Tutto questo contribuì parecchio alla nostra eliminazione".

E arriviamo al kappao di domenica col Gatta in semifinale. "Ripeto il concetto e lo sottolineo: non si vogliono togliere meriti al Gatta, assolutamente. Però anche stavolta il Vettus è stato messo in crisi dalla direzione di Sechi e del collaboratore Panariello che non ne ha presa una. Ha fermato Marchesini, che ha segnato, per un fuorigioco dubbio, ma soprattutto ha sbagliato lettura sul gol fantasma, con la palla dentro nettamente. Non finisce qui: nel momento del parapiglia ha segnalato a Sechi di espellere Cavalletti, nostro secondo portiere. Fortunatamente Lodi si è preso la colpa di un brutto gesto, venendo giustamente espulso, ma fosse stato per l’assistente...anche stavolta avrebbe preso un grosso granchio".

Insomma: sono diverse le cose che non vi sono piaciute.

"Tirando le somme sono due anni che veniamo eliminati col bruciore di stomaco, siamo un po’ avviliti perché lavoriamo tanto e tutto viene vanificato così".

Le soluzioni?

"Sono il primo a dire che non ho la ricetta, quello arbitrale è un problema che c’è anche in Federazione. Certo è che nelle grandi partite c’è un equilibrio forte, e le scelte arbitrali sono ancora più importanti".

Ne parlerete nelle riunioni future col Csi?

"Questa è una questione che ritorna ogni anno. Non voglio puntare il dito contro nessuno, però chiaramente il Csi dice ‘organizzo io, gli arbitro li porto io’. Sarebbe bene che si pensasse a cosa poter fare. Esempio: da anni vedo sempre gli stessi fischietti. Con tutto il rispetto forse un ricambio generazionale, con arbitri più giovani, potrebbe essere una passo avanti".

La delusione è forte.

"C’è scoramento. Così tanto da arrivare a dire che, ad oggi, non è scontata la nostra presenza l’anno prossimo".

Una realtà come Vetto deve essere presente al Montagna…

"Però quando ti impegni tanto e poi succedono cose così…in giro ogni tanto sento dire che a Vetto, in quanto i più titolati con 7 scudetti, siamo privilegiati. Io, però, ultimamente grandi privilegi sinceramente non ne ho visti…".

Giuseppe Marotta