C’è un po’ di Reggio sotto il Vesuvio

Continuano gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista dell’importante sfida con Napoli degli ex biancorossi Dalla Salda e Llompart prevista per domenica. Per la prima volta in questa stagione l’Unahotels giocherà a mezzogiorno, con la partita che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn.

Hervey e compagni partiranno sabato pomeriggio e raggiungeranno la città partenopea con l’alta velocità, facendo poi ritorno a Reggio già domenica nel tardo pomeriggio.

Nel frattempo le rivali si rinforzano o corrono ai ripari facendo leva sul mercato. Tortona ha rimpiazzato Daum (ceduto all’Efes) con il francese Noua che ha lasciato l’Hapoel Holon, mentre Pistoia ha ingaggiato Blakes (a Cantù nel 2018-2019) con un bimestrale per far fronte all’infortunio di Varnado che starà fuori 45 giorni. Estensione di contratto per l’ex biancorosso Kyzlink che resterà a Brindisi agli ordini di Sakota almeno fino a febbraio.

Menetti accoglie invece all’Eilat sia Anim (altro ex) che DeiShuan Booker che ha appena lasciato Treviso.