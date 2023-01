Cento cestisti si sfidano al torneo dell’Epifania

Appuntamento da non perdere alla palestra Primo Maggio per la 4ª edizione dell’Epiphany Basket, torneo giovanile che nell’arco di due giorni vedrà disputarsi due quadrangolari con un centinaio di giovani cestisti a sfidarsi sul parquet cittadino. Si comincia sabato con la categoria Esordienti, dove i locali del Basket Jolly affronteranno SG Fortitudo Bologna, Robur et Fides Codogno e Magik Parma; il giorno seguente spazio all’Under 13 che, fresca di terzo posto conquistato nel torneo di Natale di San Miniato, affronterà i pari età di Pallacanestro Reggiana, Vanoli Basket Cremona e Raggisolaris Academy Faenza.

Under 15. Emilia Romagna a bocca asciutta nella prima giornata del Memorial Fabbri, riservato alla categoria Under 15 in corso di svolgimento a Rimini e Santarcangelo. A mandare ko la selezione regionale, che conta su Piccinini (Basket Jolly), Manfredotti e Madzhyev (Pallacanestro Reggiana) è stata la Toscana: 86-65.