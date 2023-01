Cento reggiani a caccia di vittorie in tutta Italia

E’ un week end di grandi impegni indoor per quanto riguarda l’atletica leggera, con oltre 100 ragazzi di casa nostra, divisi tra Modena, Ancona, Bergamo e Padova. Molti cercano i minimi per partecipare ai campionati italiani indoor che si disputeranno ad Ancona per le categorie junior-promesse, allievi, assoluti nei primi tre week-end di febbraio. Modena fa da padrona, anche per comodità di raggiungimento dell’impianto, con gli impegni di Sandra Milena Ferrari sui 60 piani e nel salto in lungo e il ritrovato Alexandru Zlatan sui 60 piani, entrambi atleti tesserati per la Fratellanza 1874. L’altro nome prestigioso è quello di Giulia Guarriello su 60 piani e 60 ad ostacoli; con lei anche Sofia Negri ed altri 12 atleti della Atletica Guastalla Reggiolo. A livello numerico è la Self Montanari e Gruzza a schierare un vero squadrone: 43 atletigara e solo per fare qualche nome, ecco Marcello Aprea, Michael Kyereme e Filippo Masini nelle gare di velocità. Poi ancora Alessandro Bellelli tornato oltre i due metri nell’alto e Sara Cantergiani. Due atleti della Corradini Rubiera, in particolare con Matteo Giovannini nel salto in lungo, tre per l’Atletica Reggio e quattro per l’Atletica Castelnovo Monti con in prima file Davide Rondanini, anche lui nel lungo. Verso Ancona viaggia in particolare l’Atletica Reggio con 15 ragazzi tra i senior e ben 42 tra i giovani: spiccano Viola Cilloni (60 e 200 cadetti), Davide Sergio Pinelli e Greta De Pietri sui 200. Ad Ancona prova a far bene anche Viola Canovi della Corradini che è iscritta sia sui 60 piani, sia sui 200. Su quest’ultima distanza Viola ha disputato pochissime gare e dunque sarà indicativo il tempo ottenuto. Matteo Bifulco corre i 60 piani a Bergamo, mentre a Padova andranno alcuni atleti di Self, Corradini Rubiera e Atletica Guastalla Reggiolo.

c.l.