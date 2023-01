Cerofolini a Carrara

Michele Cerofolini, 24 anni, è passato dalla Fiorentina alla Carrarese con la formula del prestito. Il portiere, ex Reggiana (stagione 2020-21, 19 presenze in Serie B) firmerà oggi. I granata se lo troveranno di fronte il 26 febbraio, quando i toscani giocheranno al Giglio.

Intanto la Bagnolese ha ingaggiato il primo francese della sua storia: si tratta di Hugues-Kévin Sakoa, attaccante 19enne che arriva in rossoblù in prestito dal Taranto (Serie C), dove in questa stagione ha collezionato due presenze da 35 minuti, contro Catanzaro e Gelbison. Poi è uscito dalla rosa per sei giornate, è tornato in panchina per altre sette, sino ad uscire dall’orbita della squadra il 18 dicembre scorso. E’ un giocatore forte fisicamente (è alto m 1,91) e preferisce il piede sinistro: un ariete da area, assente nel reparto offensivo dell’odierna Bagnolese. Era a Taranto dalla scorsa estate, mentre in Francia ha giocato nel Racing CFF, formazione giovanile di quarta serie e dunque in pratica la Serie D francese, e nell’Under 19 dell’Amiens. Da tempo la Bagnolese cercava una punta per risolvere il problema del gol, visto che ne ha realizzati solo 17 (peggio solo il Salsomaggiore con 13) e questo ragazzo potrebbe venire molto utile.