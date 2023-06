Cervarezza può pensare in grande: Enrico Grassi presidente onorario

Matteo Bimbi lo ha convinto e così Enrico Grassi ha accettato di dare un contributo anche al Cervarezza in occasione della 71ª edizione del Torneo della Montagna. L’estate scorsa, il patron della Vianese aveva promesso al suo direttore sportivo che se la Vianese fosse approdata ai play off di Promozione, lo avrebbe aiutato in estate col suo Cervarezza. Ed Enrico Grassi è un uomo di parola, tant’è che ora è diventato presidente onorario del Cervarezza, malgrado la sconfitta della Vianese in finale play off contro il Montecchio: "Io mantengo sempre le promesse e visto che Bimbi ha portato la Vianese alla finale play off, ora io lo ripago con un piccolo contributo al Cervarezza per fare giocare i nostri ragazzi e i bambini della montagna in un torneo così importante per il nostro Appennino - spiega Enrico Grassi - Il Montagna l’ho fatto anch’io da giocatore nel ‘78 nel San Cassiano e l’anno dopo nel Viano. Dal Cervarezza mi aspetto che Bimbi ci metta la stessa passione e lo stesso impegno profusi quest’anno nella Vianese, in un campionato che tra l’altro è stato piuttosto complicato, e così vorrei che facessero anche i nostri giocatori: d’altro canto quando ci si impegna davvero in ciò che si fa e si dà tutto, in ogni settore, i risultati prima o poi arrivano e sono convinto che arriveranno anche per il Cervarezza".