Tornano in campo anche i campionati nazionali.

Serie B. L’Ama San Martino, con il nuovo tecnico Fabio Cervi debutta alle 17 alla Bombonera contro la Querzoli Forlì, terza forza del torneo.

B1. Ironia della sorte, anche la Tirabassi & Vezzali (16) affronta un Forlì: si tratta della Bleuline (19), cui la squadra di Longagnani rende visita oggi alle 17,30. E giocare a Forlì non è per niente facile.

B2. Derby stracittadino alle 19 alla palestra Moro tra l’Arbor Interclays (22) e la Fos Wimore Cvr (19), due squadre in salute che possono offrire spettacolo. Alle 18, la Moma Anderlini (16) ospita a Modena la Giusto Spirito Rubierese (21) nella trasferta più corta del campionato.

C maschile. Gioca solo la Tricolore Pieve (14), alle 18,30 sul parquet di Corlo (19).

C femminile. Nel girone A, gara durissima per la Jovi Taneto (10) che alle 18,30 gioca in casa della capolista Soliera (33). Nel B, tutte in campo oggi, anche se in casa c’è solo l’Ama San Martino (24) che alle 21 attende Castelvetro (16). Poi Truzzi Poggiorusco (18)-Everton (32), Volley Modena (20)-Reggio Revisioni Rubierese (9) e BSC Sassuolo (0)-Energee3 Giovolley (22).

D maschile. Gara clou a Fabbrico tra le due squadre al comando a 31 punti: alle 18 Fabbrico-Naytes Vaneton Interclays e potrebbe essere una partita decisiva, visto che i due team vincono quasi sempre e che non avranno più scontri diretti. Anderlini Tricolore Modena-Pieve Volley 3-1 (1925 2522 2521 2520).

D femminile. Nel girone A, gara non facile per l’Everton (33) alle 18,30 sul terreno della Pol. Coop Parma (24). Nel B, al contrario sul velluto dovrebbe andare la Saturno Guastalla (28) che alle 18,30 ospita il Volley Modena (0). Chiude, Mondial Carpi (27)-Renusi Fabbrico (15) alle 17,30.

Claudio Lavaggi