Cesena affonda l’Entella La Regia ora è a più 4

di Giuseppe Marotta

Il Cesena fa un "regalo" alla Reggiana dominando in lungo e in largo con la Virtus Entella con un incredibile 4-0. I liguri, così, scivolano a -4. Un martedì strano per il mondo granata, quello di ieri. L’amarezza del triplice fischio a Pontedera intorno alle 19.50 di ieri, infatti, è risultata decisamente meno pesante 3 ore dopo, quando è finita Cesena-Virtus Entella: i liguri sono stati surclassati dai bianconeri che hanno, appunto, trionfato con un poker senza discussioni.

Un risultato perfetto per la Reggiana che, così, paradossalmente ha allungato di un punto, e ora guida la classifica con 69 punti: +4 sull’Entella (65) e +6 sul Cesena (63), quando mancano sei giornate al gong finale. Il risultato maturato nell’ultimo scontro diretto stagionale che coinvolge l’attuale podio non cancella la delusione di Pontedera, ma rende sicuramente meno amaro il boccone e consegna a Rozzio e compagni un margine di 4 punti che non è nemmeno così male a 6 partite dal termine.

Curiosità: con questo successo il Cesena ha staccato sia Reggiana che Entella nei gol fatti; 54 i romagnoli, 51 Pellegrini e compagni, e 50 l’Entella. Per quanto riguarda i gol subiti, la Reggiana si mantiene la migliore con soli 19 gol concessi in 32 partite.

Tornando alla sfida di ieri sera di Cesena: tra il 13’ e il 14’, dopo un inizio fatto di ritmo e di possesso, il Cesena ha sfiorato il vantaggio per ben due volte. Prima con Stiven Shpendi, pericoloso con un’incornata di poco alta su cross di Adamo, e poi con bomber Corazza sempre di testa (Borra, portiere ligure, attento). Il gol era nell’aria, e le sensazioni si concretizzano al 16’: cross di Ciofi, Mercadante la rimette di testa e in area piccola non sbaglia sottoporta Shpendi. I bianconeri continuano, con supremazia territoriale e vivacità, a mettere sotto i liguri, e al 32’ raddoppiano con Silvestri.

Nella ripresa il copione non è cambiato: irriconoscibili i giocatori di Chiavari, che venivano da 12 risultati utili di fila. Mercadante di testa al 46’ sfiora il tris (traversa). Poi andiamo al 50’, col sinistro da fuori area vincente di Brambilla (3-0). L’Entella sfiora il gol che avrebbe riaperto i conti con Morosini (di poco fuori), ma poi riprende il monologo del Cavalluccio, che trova il 4° gol con la doppietta di Shpendi, che rende pesantissimo il tonfo della Virtus. Serata infernale per Zamparo (sostituito al 56’) e compagni: Reggio ringrazia e trova un sorriso, nonostante nelle ultime quattro gare sia arrivato un solo successo.