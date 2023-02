"Cesena? Per me è come una partita di Serie A"

di Elisabetta Grassi

"Quando ho visto il cartellino rosso e l’arbitro che veniva verso di me ho tremato – racconta mister Aimo Diana, che aveva il timore di dover saltare la prossima importante partita di lunedì sera allo stadio Dino Manuzzi e, aggiunge, ridendo –. Alla fine ha espulso il direttore sportivo Goretti (inibito fino al 21 febbraio ndr), che si è immolato al mio posto…

È andata bene, meglio lui che io, ma abbiamo fatto un patto, pagheremo a metà l’eventuale multa".

La testa del tecnico granata infatti è già al big match del 20 febbraio in trasferta a Cesena che sarà, presumibilmente, decisivo per la lotta al vertice della classifica.

"Conosciamo la caratura del nostro avversario e l’importanza della partita che ci aspetta. La pressione è bene che sia eventualmente su di me - prosegue il mister granata – Mi sento come se fossi in procinto di giocare una partita di serie A, ma sono conscio che il campionato non finirà lunedì.

Non focalizziamoci poi troppo solo sul Cesena come squadra da temere, ci sono anche l’Entella e l’Ancona, che sono gruppi che sono stati costruiti per vincere il campionato".

Lunedì sarà anche il 29esimo compleanno del centrocampista granata Elvis Kabashi, se facesse un regalo per quel giorno alla Reggiana…

"Magari – chiosa sorridendo Diana -. Posso solo dire che chi compie gli anni viene sempre festeggiato nel pranzo pre-partita… Per il resto vedremo".

L’infermeria si annuncia affollata e con molte porte girevoli.

"Mercoledì (oggi per chi legge, ndr) riprenderemo ad allenarci e vedremo chi sarà disponibile per il prossimo turno.

Cremonesi all’inizio della partita ha sentito una scossa e ha preferito non rischiare, anche Cigarini aveva il ghiaccio sul ginocchio sul finale, ha sentito un problema, ma pare non sia nulla di grave".

Di conseguenza sui cambi a partita in corso Diana ha avuto i suoi problemi.

"C’erano assenze importanti e volevo salvare i diffidati. Ad esempio non avevo l’alternativa a Luciani, anche Fiamozzi era stanco. Speriamo rientrino Kabashi, Murone, Hristov e Guglielmotti".

Il successo, comunque, è arrivato in modo autoritario...

"Abbiamo commesso qualche errore e ci sono stati alcuni cali di pressione. Mi ha dato anche fastidio il gol che abbiamo subito, ma abbiamo approcciato bene la gara, dopo la delusione che avevamo rimediato ad Ancona. Le squadre di mister Braglia sono sempre battagliere, non dovevamo farci innervosire".

L’ultima analisi di Diana è sulle prove dei singoli.

"Sono contento per il rientro di Cauz, mi spiace che Rosafio non abbia segnato, perché penso lo avrebbe aiutato a sbloccarsi. Vallocchia come new entry ha avuto bisogno di un po’ di tempo per inserirsi a causa del nostro metodo di lavoro e anche per raggiungere la condizione fisica giusta. Lanini dopo Natale ha fatto un grande salto di qualità negli allenamenti e questo poi lo si vede anche in gara".