Che beffa: la vittoria sfuma al fotofinish

SAMMAURESE

1

CORREGGESE

1

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Scarponi (26’ st Maltoni), Merlonghi, Bonandi (26’ st Berardi), Barbatosta (16’ st Grassi). A disp. Zavatti, Manfroni, Grbic, Tamai, Vallocchia, Cremonini. All. Martini.

CORREGGESE: Bertozzi, Bassoli M., Davighi, Gigli, Cavallari, Pupeschi, Galli (45’ st Likaxhiu), Manuzzi (14’ st Carta), Rizzi (31’ st Pozzebon), Simoncelli (38’ st Giorcelli), Iaquinta (23’ st Bassoli S.). A disp. Tzafestas, Diaby, Galletti, Carrasco. All. Soda.

Arbitro: Ravara di Valdarno.

Reti: 33’ Iaquinta (C); 43’ st Grassi (S). Note: espulso mister Martini (S) al 36’ pt per proteste. Ammoniti Casadio, Gaiola, Manuzzi, Cavallari, Gigli, Iaquinta e Rizzi.

Pareggio beffa per la Correggese, raggiunta proprio quando pensava di aver ormai i 3 punti in tasca sul campo della Sammaurese, al termine di una battaglia su un campo pesante dove gli ospiti erano andata in vantaggio nel primo tempo con Iaquinta, prima dell’1-1 a 2’ dal termine di Grassi.

Sono gli uomini di Soda, dopo un gol annullato ai padroni di casa per offside di Casadio, a creare i primi pericoli alla retroguardia romagnola: Simoncelli ci prova dalla distanza, ma Piretro vigila attento; al 33’ Bassoli, Manuzzi e lo stesso Simoncelli scambiano sulla corsia di destra, la sfera giunge a Iaquinta che da centro area non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa la Correggese gestisce la pressione della Sammaurese, che prova a riversarsi in avanti in cerca del pari, ma non riesce a concretizzare due ghiotti contropiedi orchestrati da Rizzi e Simoncelli.

La Sammaurese inserisce Maltoni nel tentativo di avere l’opzione del gioco aereo ma la mira di Merlonghi e Scarponi è imprecisa. All’88’, però, arriva l’1-1 ad interrompere i sogni di gloria reggiani: Bertozzi salva su colpo di testa di Maggioli sugli sviluppi di un calcio piazzato, sulla respinta il più lesto è il già citato Grassi che non può fallire.

Non può essere certamente felice Antonio Soda: "C’è grande rammarico per aver subito il pari proprio nel finale, in una partita in cui abbiamo subito poco e dove, dopo lo 0-1, abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare. Dovevamo sfruttare al meglio le ripartenze nella ripresa, perché la seconda rete ci avrebbe permesso di chiudere i conti. Il non averlo fatto, ha permesso ai nostri avversari di punirci e di trovare il gol dell’1-1". La Correggese ha sofferto negli ultimi minuti la pressione della Sammaurese: "Hanno iniziato a calciare parecchi palloni in area, creando delle mischie in cui può succedere di tutto, e proprio in una di queste situazioni ci hanno segnato. Il pareggio, lo ripeto, ci lascia molto rammarico, dovevamo chiuderla prima".

La Correggese, che nel prossimo turno ospiterà il Real Forte Querceta, rimane quartultima in graduatoria a +2 sulla retrocessione diretta; la salvezza è invece distante 6 lunghezze, visto il kappao interno (4-0) del Corticella col Crema.