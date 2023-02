Che bella sorpresa: fermata la Spal

Pareggio prezioso per la Primavera della Reggiana (15), che impatta 1-1 con la Spal (40) e fa perdere ai pari età estensi il secondo posto in classifica. A Casalgrande la squadra di Bertoni e Costa passa in vantaggio nella prima frazione con Galante, uno dei rinforzi arrivati nel mercato invernale, per poi subire nel corso della ripresa il pari ospite: per fermare l’undici avversario serviva una prestazione d’alto livello e non è mancata, tant’è che il risultato sta sicuramente stretto ai granata. In chiave classifica, invece, la buona notizia è che il vantaggio sull’ultima piazza (quella che sancisce la retrocessione in Primavera 3) sale a 4 punti, dal momento che il Pordenone cade 1-0 sul campo del Venezia, mentre si rifà sotto l’Alessandria, vittoriosa in trasferta a Brescia ed ora a -1 dalla Reggiana. Sabato prossimo derby casalingo col Parma, che proprio ieri vincendo col Padova ha conquistato la piazza d’onore.