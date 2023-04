Che brave le farfalle di Scandiano

Ginnastica ritmica, le piccole farfalle di Scandiano fanno incetta di medaglie. Le ragazze della polisportiva scandianese ‘Gs Brands’ hanno volato altissimo a Ravenna in occasione di campionati regionali Uisp nella categoria Silver, testando i nuovi programmi in tutti gli attrezzi, guidate dalla loro coach Elena Lebedeva. Una dopo l’altra si sono esibite raccogliendo applausi con i loro bellissimi esercizi e dimostrando la loro determinazione. Sorridenti ed espressive hanno figurato in tante specialità, portando alti i colori della scandianese. Le piccole scandianesi sono state quasi sempre nelle prime posizioni. Mila Arleoni Campionessa Regionale al corpo libero, Nailù Secchi è seconda.Fune: Nailù Secchi campionessa regionale, Marta Ghizzi è seconda, Chiara Santochirico terza. Christina Fedotova è campionessa regionale con la palla, Matilde Barani è quarta. Con il cerchio Christina e’ quarta e Iris Mema sesta. Clavette: Milla Vecchi sfiora il podio e si piazza quarta e Iris Mema subito dietro, nel cerchio Milla Vecchi sesta. Il gruppo è in grande crescita e a giugno le giovani ginnaste affronteranno ai Campionati Nazionali Uisp.