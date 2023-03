Che derby a Rivalta: CVR sfida la Rubierese

di Claudio Lavaggi

I campionati di volley iniziano ad emettere le loro sentenze, anche se poi play-off e play-out cambieranno in diversi casi le carte in tavola. Di sicuro il team maschile della Pallavolo Fabbrico è promosso in Serie C e in C i Vigili del Fuoco disputeranno i play-off.

SERIE B. L’Ama San Martino di coach Fabio Cervi non si ferma più, ma questa volta ha un ostacolo molto ostico e per di più in trasferta. Alle 18,30 è infatti spareggio per il quarto posto tra Viadana e San Martino, entrambe a 35 punti, ma con i reggiani avanti per maggior numero di vittorie. Volti noti oltre rete, coach Panciroli, Bartoli, Maggi e Bellei.

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali (24) è tornata in acque pericolose, ma può uscirne nuovamente battendo domani alle 18 a Campagnola la Tieffe San Damaso (11). Oggi le reggiane hanno un sol punto di ritardo dalla salvezza.

SERIE B2. Iniziano i derby importanti, con la Fos Wimore Cvr (25 punti, a +5 dalla zona calda) che alle 21 a Rivalta attende la Giusto Spirito Rubierese (30). L’Arbor Interclays (36) ospita alle 19 alla Moro la Pol. Riva Suzzara (20), con l’obbligo di non distrarsi.

SERIE C MASCHILE. Nel girone A c’è un primo verdetto. I Vigili del Fuoco hanno chiuso al secondo posto con 44 punti dietro a Baganzola e accedono ai play-off. La Tricolore Pieve, sesta a 23, va ai play-out, con gare dal 15 aprile. Nel girone B, alle 18, Ama San Martino (15)-Soliera (15) per cercare di migliorarsi in vista play-out.

SERIE C FEMMINILE. Nel girone B, Basser Ravarino (25)-Everton (51) alle 18,30; Volley Modena (31)-Ama San Martino (42) che deve difendere il terzo posto in chiave play-off. Alle 20,30 al PalaCanossa si gioca il derby tra Energee3 Giovolley (31) e la Reggio Revisioni Rubierese (11), tra due squadre, però, che non hanno più niente da chiedere.

SERIE D MASCHILE. A Fabbrico, alle 18, i locali di coach Ermanno Franzoni e del presidente Dino Bonini faranno grande festa davanti al loro pubblico, vista la promozione in Serie C ottenuta con due turni d’anticipo. Hanno infatti 49 punti, contro i 43 della Naytes Vaneton Interclays, e anche se perdessero le due partite che mancano 0 a 3 e i reggiani le vincessero 3 a 0, i fabbricesi sarebbero primi per quoziente set. Dunque oggi contro Soliera (17) sarà solo … champagne. L’ultima gara in programma è Vignola (32)-BRV Almet (26) alle 19.