Che disastro: 13 sconfitte Solo l’Everton può sognare

Turno quasi da… Caporetto per il volley reggiano, con un solo punto dalle cinque gare di B e 6 vittorie contro 13 sconfitte in complesso. Le ragazze dell’Everton, invece, esultano sia in Serie C, sia in Serie D.

SERIE B. Montichiari–Ama San Martino 3-0 (2520 2826 2624), pesano troppo le assenze di Porta e Bonfiglioli.

SERIE B1 FEMMINILE. Tirabassi e Vezzali–Clai Imola 0-3 (2325 1725 2325) e finale di campionato a denti stretti per la Longagnani band.

SERIE B2 FEMMINILE. Fos Wimore Cvr-Moma Anderlini Modena 0-3 (1825 2830 2225), Arbor Interclays-Rivalta Mantova 2-3 (2520 2426 2225 2514 1215), Fumara Gossolengo–Giusto Spirito Rubierese 3-1 (2025 2513 2516 2520).

SERIE C. Partono male anche i play-off maschili a girone: Vigili del Fuoco-Crevavolley Bologna 0-3 (2830 2527 2025); stesso discorso nei play-out con Ama San Martino-Pallavolo Bologna 1-3 (1825 1425 2624 1725) e Soliera 150-Tricolore Pieve 3-1 (2518 2025 2624 2512). Squarcio di sole tra le ragazze, in Fenix Faenza-Everton (nella foto Valentina Cavecchi), gara d’andata di play-off vinta in trasferta dalle reggiane di Matteo Garuti per 3 a 1 (2518 2520 2125 2514). Ora il ritorno, ma per salire bisogna superare un ulteriore turno.

Nei play out, Rivergaro-Reggio Revisioni Rubierese 3-0 (2511 2523 2521), Jovi-Liverani Lugo 3-0 (2519 2521 2521).

SERIE D. Nei play-off maschili, Naytes Vaneton Interclays-Bluenergy Piacenza 0-3 (2225 2225 2225), mentre c’è un successo nei play-out in Pieve-Circolo Inzani 3-1 (2514 2516 2225 2518).

Tra le ragazze era ancora il penultimo turno di regular season. Girone A, Vaneton Limpia-Carpaneto 3-0 (2515 259 2520), Emmezeta Pc-Vaneton Fortlan Dibi 3-2 (2523 2325 1725 2519 1511), Miovolley-Everton 0-3 (1725 1725 2225), R.P.F.-Cus Parma 1-3 (1925 2517 1625 2325). Se l’Everton vince venerdì contro la Salle Parma anche solo 3 a 2 è promossa in Serie C. Nel girone B, Corlo-Pc Marmi San Martino 3-0 (2519, 2515, 2511), Saturno Guastalla-Bsc Sassuolo 3-0 (2516, 2513, 2518), Renusi Fabbrico-Wimore Cvr 3-2 (2325 1725 2520 2510 1512). c.l.