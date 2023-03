"Che emozione il boato per il rigore parato a Ibra" Silvestri festeggia ma sperava nell’azzurro

"Il solo e unico modo che ho per dimostrare chi sono è all’interno del rettangolo verde e il rettangolo verde non mente mai. L’emozione provata per quel boato assordante dopo il rigore parato non me la toglierà nessuno anche se sappiamo com’è andata… Vittoria straordinaria, contro i campioni d’Italia. Forza Udinese!".

Il reggiano Marco Silvestri (nella foto abbracciato dai compagni di squadra) si conferma uno dei portieri più in forma del campionato, superando il Milan per 3 a 1 con la sua Udinese. Nel post apparso su Instagram, dopo la partita, è però possibile intuire un po’ di amarezza per la ripetizione del rigore che inizialmente aveva parato ad Ibrahimovic (poi realizzato dallo svedese) ma anche per la mancata convocazione in Nazionale nelle imminenti gare di qualificazione ad Euro 2024, contro Inghilterra e Malta. Il ct Mancini gli ha infatti preferito Meret (Napoli) e Donnarumma (Psg) ma soprattutto Falcone del Lecce e Provedel della Lazio. Silvestri avrebbe probabilmente meritato la chiamata al posto del collega Falcone che sta facendo un buon campionato, ma certamente non ai livelli del portiere di Sologno di Villa Minozzo che è già alla quarta stagione consecutiva in Serie A su livelli eccellenti. Poteva essere la volta buona anche perché un altro candidato autorevole come Vicario (Empoli) è attualmente infortunato. Pazienza, il classe ’91 avrà presto altre occasioni.

Francesco Pioppi