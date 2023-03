"Che energia! Finalmente è la strada giusta"

di Gabriele Gallo

Di una cosa si può essere più che certi: se l’Unahotels avesse avuto in organico un atleta del suo temperamento e con la sua voglia di lottare, non è detto che la classifica sarebbe stata migliore, ma certamente i biancorossi avrebbero sempre lottato col cuore indomito, non solo in rare occasioni. Come domenica scorsa peraltro quando, anche grazie all’intensità e alla grinta, Reggio ha avuto la meglio su Napoli. Uno, dieci, cento, Luca Infante, potremmo urlare al mondo del basket, sapendo che i tifosi reggiani si unirebbero al coro. Perché "o guerriero" di Nocera Inferiore è rimasto nel cuore dei fans della Pallacanestro Reggiana.

Infante, è stato bello rivederla sulle gradinate di via Guasco. E poi ha portato bene. Adesso dovrà tornare sempre.

"Domenica il mio campionato era fermo (Infante gioca a Montecatini, in serie B, ndr) e quindi ho colto la palla al balzo e sono venuto. Normalmente poi gioco di sabato quindi farò di tutto per essere di nuovo a Reggio per il delicato match con Scafati".

A fare il tifo?

"Ovviamente. Reggio è la mia seconda casa; sono arrivato ragazzino e sono andato via uomo fatto. Mi piangerebbe il cuore se l’Unahotels dovesse retrocedere, e quindi, nel modo che posso, voglio offrire tutto il mio sostegno".

Di sicuro il PalaBigi l’ha accolto molto bene, l’abbiamo vista scattare un sacco di foto e intrattenersi con tante persone…

"Quando torno avverto sempre forte la sensazione di avere lasciato al pubblico reggiano davvero qualcosa che è rimasto nel loro cuore. E lo capisci dal fatto che vedi che la gente ti saluta col desiderio di farlo, non perché deve. Dalla presidente all’ultimo degli inservienti. Quando smetterò di giocare ammetto che non mi dispiacerebbe collaborare con questa società, in qualche ruolo".

Prima della partita con Napoli, ne abbiamo parlato anche con lei, dicevamo che alla squadra di Sakota mancava proprio lo spirito da guerrieri. Cosa che invece è stata mostrata contro i partenopei…

"E’ vero. Finalmente ho visto una Reggio con lo spirito giusto e l’energia migliore. Fattori che, quando si lotta per non retrocedere, contano per il 60-70%. E rispetto a partite precedenti che ho visto, ho notato più compattezza, più attenzione ai dettagli e tutti remavano nella stessa direzione".

Non è sempre stato così purtroppo quest’anno…

"Già, ma gare come quella di domenica possono davvero segnare una svolta. Non ho visto facce tristi o atteggiamenti nervosi, sin dall’inizio. Ma piuttosto compagni che si aiutavano. E’ la strada giusta".

Quella che indica Sakota?

"Al di là delle sue capacità tecniche, sta gestendo tutte le situazioni complesse, dà tranquillità nei momenti difficili senza eccedere in urla. Infondere serenità è probabilmente la via migliore per portare tutti a essere coesi e a superare l’ego dei singoli".

A quasi 41 anni, cosa la spinge a continuare a stare sul parquet?

"Mi diverto ancora tantissimo e, fortunatamente, il fisico ancora mi sorregge. A Montecatini sto bene, siamo a metà classifica e lì vogliamo restare per accedere al barrage che garantirà la categoria".

Come spesso le è capitato ultimamente, fa la chioccia a tanti giovani?

"Direi di sì, considerando che a parte me e un paio di trentenni, la squadra è formata da tantissimi ragazzi sui vent’anni".