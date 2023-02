Chi riconosce i giocatori granata?

Sono anche momenti così che fanno capire (se ce ne fosse ancora bisogno) quanto sia unito il gruppo Reggiana. Mercoledì sera i giocatori, con le proprie famiglie, hanno dato vita alla cena di Carnevale al "Luluma" in città (il locale di Voltolini). Nardi, dopo il volo nel gol di Cesena, si è vestito da Luigi, che rispetto al fratello Super Mario fa salti più alti: scelta decisamente calzante. Proprio da Mario si è travestito Vallocchia, mentre Laezza e Pellegrini erano dei cowboy. Capitan Rozzio e famiglia in tema "Toy Story", col difensore nelle vesti di Buzz Lightyear; poi Cauz in versione dalmata della "Carica dei 101", e Libutti in quello che sembra l’outfit di Don Matteo (con tanto di stampella). E ancora: Luciani e il magazziniere Matteo Ferri hanno dato vita a uno sketch in cui il difensore imita con parrucca Aimo Diana in un’intervista con Ferri nei panni di Franco Tosi. Non finisce qui: Rossi e famiglia scelgono "Cattivissimo me", Guglielmotti è un nobile di secoli fa, Rosafio è Goku di "Dragonball", e Lanini si è messo nei panni di un carcerato. Sorrisi, abbracci e tanta coesione.

g.m.