Chi vince conquista la grande finale di Coppa

di Marco Ballabeni

L’esatta metà geografica tra Reggio e Viadana cade nelle campagne di Castelnovo Sotto, in un prato coltivato a foraggio. E’ idealmente lì che risiede in questo momento uno dei due pass per la finale di Coppa Italia, ancora in perfetto bilico tra Valorugby e Viadana dopo le prime quattro giornate del torneo. Oggi allo stadio Zaffanella di Viadana, all’ora di pranzo (kick off ore 13), la squadra reggiana e quella viadanese si affrontano nel decisivo scontro diretto: chi vince conquista un posto nella grande finale di coppa dell’8 aprile, dove affronterà la vincente dell’altro girone e cioè quasi sicuramente il Petrarca Padova.

Viadana è squadra tosta e rognosa, dal Valorugby già incontrata e battuta con difficoltà (20-17) in campionato al Mirabello; il club mantovano possiede uno staff argentino (allenatore Urdaneta, vice Gamboa) e una rosa giocatori per metà argentina, ma a loro non piace veder sottolineata questa caratteristica. "Italiano o argentino, cosa cambia?", avevano detto le riserve, un po’ italiane e un po’ argentine, in tribuna al Mirabello.

Roberto Manghi, head coach Valorugby: "A Viadana ci giochiamo l’accesso alla finale di Coppa, uno dei due traguardi di questa stagione. Sappiamo che non sarà facile, perché Viadana sul proprio terreno è capace di mettere in soggezione qualsiasi avversario e perché per loro la Coppa rimane il solo obiettivo della stagione; dovremo essere capaci di dimostrare che le grandi sfide non ci spaventano".

A guidare il girone di Coppa Italia è il Rovigo, ma i polesani sono fuori gioco dato che oggi devono osservare il turno di riposo e saranno inevitabilmente sorpassati.

L’insolito orario della partita dello Zaffanella è dovuto al fatto che alle 15.15 è in programma Italia-Irlanda a Roma, terza giornata del Torneo delle Sei Nazioni; diretta su Tv8 e Sky Sport, con Bigi per la terza volta di fila in maglia azzurra numero 16.

La probabile formazione del Valorugby, con il 20enne Esposito al debutto: Dominguez T.; Colombo, Majstorovic, Bertaccini, Resino; Newton, Renton; Amenta (cap.), Sbrocco, Esposito; Du Preez, Ortombina; Randisi, Luus, Diaz. A disp.: Silva, Garziera, Mattioli; Dell’Acqua, Tuivaiti, Mazzei; Violi, Schiabel.

Coppa Italia, quinta giornata, oggi ore 13: Petrarca-Mogliano, Calvisano-Colorno (ieri sera); Fiamme Oro-Lyons, Viadana-Valorugby. Riposano Torino e Rovigo.

Classifica girone A: Petrarca 14 punti, Colorno 10, Calvisano 10, Mogliano 5, Torino 1.

Girone B: Rovigo 15, Valorugby 13, Viadana 12, Fiamme Oro 0, Lyons 0.

Serie C. Domani torna il derby tra Lupi Reggiani e Guastalla. Si gioca alle ore 15 in casa dei Lupi, al campo “Al Ponte” di Iano.