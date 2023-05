Chi vince oggi vola in ’A Bronze’

A Rubiera va in scena l’atto conclusivo della Serie B maschile: al PalaBursi si giocano le Final Four promozione, che permetteranno alla vincente di salire direttamente nella nuova Serie A Bronze 202324. Si comincia alle 16 con il derby reggiano tra Marconi Jumpers Castelnovo Sotto e Modula Casalgrande, rispettivamente seconda e terza al termine della regular season, con i ceramici che sono arrivati alla post season al termine di una straordinaria rimonta, dopo una prima parte di stagione inferiore alle attese, e cercheranno di sfruttare l’onda, soprattutto a livello di morale. Alle 18,30, i padroni di casa della Pallamano Secchia ospitano Carpi, in un altro atto della sfida che ha visto di fronte nei playout di Serie A Gold anche le due prime squadre. Domani le due finali: alle 16 quella di consolazione, mentre alle 18,30 si disputerà la sfida che, oltre alla sopracitata promozione, garantirà il titolo regionale. La perdente del match decisivo giocherà lo spareggio con la vincitrice della B sarda.

Under 15. La Spallanzani Casalgrande punta al titolo regionale Under 15 femminile domani al PalaKeope, dove è anche in palio il pass per la fase nazionale. Si comincia alle 11 con la semifinale tra Ariosto Ferrara e Green Parma, con la vincente che sfiderà le padrone di casa a partire dalle 16. L’obiettivo del team casalgrandese è fare il bis dopo aver trionfato a livello emiliano-romagnolo tra le Under 17.