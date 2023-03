"Chiesi un favore, mi fu negato Decisi di smettere di giocare"

Parliamo di Reggio Emilia: come la ritrova quando torna? "È una città diversa perché sono cambiate le abitudini di chi ci vive. Una volta la Via Emilia era il cuore pulsante, c’erano le compagnie e si viveva lungo quel tratto di strada. Andando dove volevi anche in motorino. Ora la via Emilia è diventata brutta e spenta. In compenso abbiamo tre piazze molto belle con ristoranti e locali e la vita si è trasferita lì. Resta il fatto che per me è cambiato poco: quando giro per il centro ogni 12 secondi vedo gente che conosco e che mi saluta. Poi io ho una visione diversa dalla vostra". In che senso? "Quando torno tendo a vedere solo ciò che voglio vedere. Mi spiego: porto nel cuore la mia immagine di Reggio e penso che sia sempre così, anche se tante cose sono cambiate. In più, col passare del tempo, sento la necessità sempre più frequente di tornare. Ho bisogno di coltivare le mie radici". E l’Unahotels come la vede? "Ero al palasport con la Virtus Bologna e non mi è dispiaciuta. L’ho vista meglio rispetto ad inizio stagione, con più idee in attacco e una maggior circolazione di palla. E’ un anno molto difficile e...