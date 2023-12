Chillo si gode il magic moment: "L’energia del Bigi è fondamentale"

Chillo, gli elogi pubblici di coach Priftis che si è complimentato per il suo impatto difensivo che effetto le fanno?

"Sicuramente molto piacere, con Pesaro abbiamo fatto una partita veramente solida dopo due ‘al contrario’. Mi sono fatto trovare pronto nel momento del bisogno, quando Momo e Darion hanno avuto problemi di falli e ne sono felice. Le sue parole saranno uno stimolo in più".

Perché fin qui non abbiamo visto il Chillo che, soprattutto con la canotta di Treviso, dava sempre un apporto preziosissimo: problemi fisici?

"No no, mi sento benissimo e sto cercando di dare il massimo. Diciamo che ci stiamo ancora conoscendo e stiamo cercando di trovare un nostro equilibrio. Credo sia normale quando cambi tutta la squadra".

Faye è comprensibile abbia alti e bassi vista la giovane età, ma sia lei che Atkins avete avuto un rendimento al di sotto delle aspettative…Insomma, quanto è difficile essere un lungo in una squadra molto sbilanciata sul perimetro?

"Alcune situazioni erano già ben visibili a partire dal precampionato, quindi non siamo sorpresi. A maggior ragione però, credo che i lunghi siano fondamentali per dare equilibrio. Se giochiamo in isolamento e senza passarci la palla, contando solo sugli sprazzi di talento, ne vinciamo una su tre. Questa non è una critica al nostro sistema, anzi, il campionato e l’Eurolega stanno andando nella direzione ‘uptempo’ ovvero ritmi e punteggi alti. Quindi dare la palla in post anche solo per creare un movimento o un vantaggio non è semplice, ma alla lunga è indispensabile".

Domenica trasferta molto impegnativa a Napoli, ma in caso di vittoria avreste praticamente in tasca un biglietto per le Final Eight…

"Sarebbe importantissimo dare continuità, ma di fronte avremo una squadra forte, con molte potenzialità. Conosco bene Sokolowski con cui ho giocato a Treviso e sono molto arrabbiati per l’ultima sconfitta con Pistoia". Quale potrebbe essere la chiave per espugnare il PalaBarbuto?

"Napoli gioca molto ‘corri e tira’, cercando di farsi trasportare dall’entusiasmo del pubblico. Noi dovremo provare a limitarli il più possibile, per poi capire quando dare la zampata. Sicuramente come squadra noi passiamo dall’attacco, nel senso che se davanti le cose funzionano, poi in difesa ci sbattiamo un po’ di più".

Finalmente qualcuno che ‘ammette’ come la vostra difesa passi soprattutto dai risultati dell’attacco e quindi dalla forza di volontà…

"Non credo di aver detto nulla di speciale, credo sia abbastanza evidente nel nostro caso, ma anche in generale. Ovvio che piano piano dovremo cercare di migliorare questa tendenza".

Come si trova a Reggio?

"Benissimo, ma essendo molto amico di Della Valle la conoscevo già e non avevo dubbi. Abito in zona Gardenia e apprezzo tantissimo di poter raggiungere un po’ tutti i punti strategici a piedi o in bicicletta. È una città a misura d’uomo e dopo tre anni in Veneto sono felice di essere tornato nella mia regione (è bolognese, ndr) dove la gente è più simile a me come carattere".

A proposito di ‘gente’, il PalaBigi è tornato ad essere praticamente sempre pieno e c’è grande entusiasmo…

"È molto gratificante e credo che per il tipo di squadra che siamo noi, il loro apporto sia davvero fondamentale. Sono reduce da una stagione a Venezia in cui il pubblico si scaldava solo per le partite di cartello con Milano o Bologna, mentre qui c’è sempre un’energia speciale che ci spinge a dare il massimo. Lo sentiamo tantissimo e ne abbiamo bisogno".