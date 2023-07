Chiusura amara per Reggio e Correggio

Finale di stagione amaro per le due reggiane impegnate nella finale playoff di Serie D maschile. Il CT Correggio, dopo aver eliminato i modenesi della ViaEmilia Padel Academy e il CT Albinea, deve alzare bandiera bianca sul campo dei piacentini del Pianeta Padel per 2-1, nonostante il punto messo a segno da Medici-Cattini contro Lupi-Guagnano (6-4, 6-4). Nizzoli-Lombardini si arrendono 7-5, 6-1 a Calabria-Pietruzza, mentre Urselli-Delbue sono travolti 6-0, 6-0 da Brambilla-Castelli.

Niente da fare anche per il CT Reggio, impegnato sui campi di via Victor Hugo contro lo Sporting Club Parma: 3-0 per i ducali, coi soli Margaria-Tribuzio a render loro la vita difficile perdendo in 3 set con Bastoni-Agostinelli (7-5, 4-6, 6-3). Negli altri due match Benassi-Lamagni alzano bandiera bianca di fronte a Bulgarelli-Bonati (6-2, 6-0), mentre Torelli-Burioni cadono con Capocasale-Zaniboni (6-4, 6-3).