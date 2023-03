"Ci abbiamo provato in ogni modo Arrabbiati, ma guardiamo avanti"

"Dopo la sconfitta di sabato con l’Entella si è aperta una ferita, ma ho capito che si è già rimarginata, perché alla squadra posso dire ben poco: ci abbiamo provato in ogni modo. Con la tecnica, con l’istinto, col cuore e credo che se questo sarà l’atteggiamento ci toglieremo delle soddisfazioni. Ovviamente siamo arrabbiati, ma ho già detto ai ragazzi quello che dovevo dire: adesso ci chiuderemo tra le nostre quattro mura dello Sporting di Cavazzoli e ci concentreremo ancora di più". È ovviamente amareggiato per il risultato mister Aimo Diana, ma effettivamente la Reggiana vista a Pontedera ha avuto una determinazione ben diversa da quella messa in campo con l’Entella. Ovvio la caratura dell’avversario ha aiutato, ma le occasioni sono state molteplici.

"Certo è mancata un po’ di precisione – ammette il tecnico che comunque difende strenuamente i suoi –, ma cerchiamo di guardare avanti. Montalto ha messo minuti nelle gambe, cerchiamo di recuperare Pellegrini e Lanini mi ha dato la disponibilità per giocare almeno uno spezzone. Abbiamo un’anima: adesso chi ci vuole sostenere con delle buone parole lo faccia, mancano sei partite, e sappiamo - conclude mister Aimo Diana - che dobbiamo fare tutto da soli".

Davanti ai microfoni è arrivato subito anche Adriano Montalto, dispiaciutissimo per il rigore che si è fatto parare da Siano, ma anche realista e subito pronto a reagire: "Mi dispiace per i compagni, per il mister, per i tifosi però siamo ancora primi e poi adesso giochiamo in casa. È inutile stare qui a recriminare, non ci possiamo più fare nulla e dobbiamo guardare avanti. Ognuno di noi ha dato tutto, non si è tirato indietro nessuno – continua il ‘Tagliagole’ -, questa volta la palla non ne voleva sapere di entrare. Io non sono preoccupato".

Poi Montalto ha parlato delle sue condizioni fisiche: "Arrivo da tanto tempo di inattività, però se c’è da dare una mano non mi sono mai tirato indietro. Ho avuto mesi bui, mi sarebbe piaciuto avere una gioia personale oggi (ieri, ndr), ma ce l’andremo a prendere sabato con la Torres. Io posso fare solo i complimenti al loro portiere (Siano, ndr). Il paradosso è che siamo arrivati alla conclusione molto più di altre volte, ma il calcio purtroppo è così e non ci possiamo fare niente. Ripeto: ne ho viste tante, stiamo calmi e guardiamo avanti. Il nostro obbiettivo ce l’abbiamo ben chiaro - conclude Montalto - e vogliamo andarlo a prendere".

Bisogna cercare di remare tutti dalla stessa parte e mantenere la calma, questa la sintesi da parte di Montalto, sfortunato protagonista a Pontedera, ma che già in passato ha dimostrato di avere carisma e qualità per riprendersi la scena a modo suo: con i gol.

Francesco Pioppi