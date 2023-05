"Ci ha mancato di rispetto". Luus fuori rosa

Uno stringato, ma duro comunicato nei confronti di Luhandre Marius Luus. "Valorugby Emilia - si legge - comunica di aver messo fuori rosa Luus. Tale decisione è stata presa a seguito del comportamento del giocatore che ha mancato di rispetto al club e ai propri compagni di squadra con azioni contrarie ai valori di correttezza e fedeltà che sono alla base del lavoro quotidiano della società e di tutte le persone in essa impegnate". La società non ha voluto dire altro, lasciando però in questo modo aperte ipotesi a 360 gradi sulla condotta del giocatore. Il quale, da noi contattato, ha preferito restare zitto. L’italo-sudafricano, 27 anni, è a Reggio dalla stagione 201920, dopo aver giocato per due anni nelle Zebre e ancor prima per due campionati a Calvisano. Cresciuto nell’Academy degli Sharks, è arrivato in Italia appena 19enne, nel 2014, chiamato dalla Federazione per giocare nell’Accademia federale e per vestire la maglia azzurra U20. Dopo aver giocato i Mondiali U20 e nell’Italia Emergenti ha sfiorato la maglia azzurra assoluta, partecipando al tour estivo dell’Italia nel 2017 ma senza mai scendere in campo. Sul finire di quell’estate, durante un allenamento delle Zebre, Luus fu protagonista di una lite con il compagno di prima linea Samuele Panico, dalla quale uscì con la mandibola fratturata; la sospensione temporanea di Panico e le scuse chiusero il brutto incidente, che però sembrò in qualche modo fermare la non ancora sbocciata carriera azzurra di Luhandre. L’anno scorso Luus è stato con 13 il miglior “metaman” assoluto del Top10; quest’anno ne ha segnate 6, giocando pressoché tutte le gare e quasi sempre in altalena con il compagno di ruolo Marco Silva. Anche domenica al Mirabello, nella semifinale scudetto di andata, Luus è stato sostituito da Silva a metà secondo tempo. Un avvicendamento normale per il ruolo di tallonatore.