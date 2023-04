"Ci hanno dato degli idioti, ora tutti sul carro..."

di Francesco Pioppi

Da ‘Fabbricatore di punti’ - 166 in due campionati con la Reggiana e manca ancora una partita - a ‘Fabbricatore di sogni’.

Eccola l’evoluzione vincente di Aimo Diana, l’allenatore che 34 anni dopo Pippo Marchioro conquista il campionato di Serie C e riporta i colori granata al piano di sopra. Come ha sottolineato più volte il direttore sportivo Goretti: "Un conto è andare su con i playoff, un altro è vincere il campionato, il ‘Giro d’Italia’…". Detto, fatto. Il tecnico bresciano c’è riuscito al secondo tentativo, sorbendosi però una valanga di critiche (spesso ingenerose) lungo il percorso. "Presuntuoso". Questo è l’aggettivo più ‘simpatico’ che si è visto affibbiare da una parte della piazza che non ha capito, invece, che potrà anche non essere particolarmente empatico, ma è uno che dice le cose che pensa.

Non sorprende, quindi, che la sua conferenza stampa si snodi tra i paletti della rivincita. "Siamo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo perché anche quando abbiamo avuto dei ‘bassi’ abbiamo quasi sempre fatto punti (leggasi Rimini, per esempio). Ero sicuro che questa squadra ce l’avrebbe fatta, perché ha dentro elementi imprescindibili che avevo con me anche l’anno scorso e che ogni allenatore vorrebbe avere. Parlo di uomini veramente importanti oltre che di calciatori – poi la ‘stoccata’ – peccato solo che questa squadra, il sottoscritto in primis, abbiano sempre avuto poca fiducia da parte di tutti. Adesso per esempio ho già sentito dire che retrocederemo l’anno prossimo…".

Il fiume in piena si placa solo un po’ davanti alle dediche: "Ai miei familiari che mi sopportano in questa folle vita e hanno rinunciato a tanti momenti assieme, allo staff e onestamente anche un po’ a me stesso, perché ho avuto la conferma che devo seguire questa strada e mi vengono in mente le parole del presidente del Renate che mi aveva detto di seguire le mie sensazioni".

Poi ecco che torna l’impeto di un carattere che non cede ai ‘compromessi’: "Ci hanno detto degli idioti e che ci dovevamo vergognare, ma bisogna stare attenti a usare queste parole. Adesso è un attimo salire sul carro dei vincitori, ma ci vorrebbe qualcuno che li caccia giù e che ovviamente non sono io. Fabbricatore di punti? Ho detto così perché ho fatto il record alla Sicula Leonzio, al Melfi e non solo qui…". Poi lo sguardo si rivolge finalmente al futuro e i toni si placano immediatamente: "Guardate, sapete che non vi prendo per i fondelli, per scaramanzia nei giorni scorsi non ho voluto chiamare il mio procuratore (Giovanni Bia, ndr) per chiedergli se nel contratto c’era la ‘postilla’ del rinnovo automatico in caso di Serie B, dico sul serio. Se resterei volentieri? Ma certo che sì! Che domande mi fate? Sapete cosa ho detto ai miei calciatori? Adesso pensiamo al modo in cui andare in Serie A".