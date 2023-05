Ci pensa James White a esaltare la piazza "Prendetemi come coach e andiamo ai playoff"

ll vento di cambiamento che soffia all’interno della Pallacanestro Reggiana sta spingendo tantissimi addetti ai lavori (e anche presunti tali…) ad offrirsi - letteralmente - ai vertici della società per provare ad entrare nel pianeta biancorosso.

Per capirlo non serve un insider, ma basta guardare quanti personaggi negli ultimi due-tre mesi, si sono avvicinati o ri-avvicinati alle sorti del club con la speranza di trovare fortuna, ma soprattutto un ingaggio.

Niente di nuovo sotto il sole, per carità, succede ad ogni livello, soprattutto dopo un’annata terrificante in cui un po’ tutti hanno commesso degli errori. Oltre alla partenza di Dalla Salda ci sarà quella di coach Dragan Sakota a cui va certamente riconosciuta grande professionalità e la capacità di mantenere ‘la barra dritta’ anche nei momenti più cupi, ma che non sembra avere le caratteristiche necessarie per un progetto a lungo termine. Al suo fianco poi non va dimenticato l’impatto che ha avuto Federico Fucà, lo storico ‘vice’, che però ha ormai uno status consolidato con cui potrebbe fare tranquillamente il ‘primo’. Un ruolo che di fatto, sotto traccia, ha svolto anche quest’anno. Soprattutto da Verona in poi, quando alcune scelte del tecnico serbo-greco erano sembrate tutto tranne che brillanti. Già questo sarà un nodo molto importante da sciogliere (toccherà al nuovo general manager ovviamente…) ma Fucà è un patrimonio che bisognerebbe evitare di perdere. A giugno scadrà anche il suo contratto, le offerte di certo non gli mancheranno, ma anche in passato la sua scelta è stata controcorrente: meglio a Reggio a fare il vice piuttosto che in una piazza meno stimolante da ‘capo’. Le sue gratificazioni le ha comunque ricevute con l’approdo nello staff di Pozzecco, con la Nazionale italiana, e anche qui a Reggio la città gli riconosce uno spessore (tecnico e umano) effettivamente indubitabile.

Sta di fatto che tra una riflessione e l’altra, a proposito di ‘candidature spontanee’, ne è affiorata una che ha certamente galvanizzato i tifosi. Parliamo di quella di James ‘The Flight’ White che attraverso i social ha appreso della salvezza di Reggio all’ultima giornata con Trento e non ha perso tempo. "Ottimo lavoro – ha scritto l’ex biancorosso – adesso però assumetemi come coach così l’anno prossimo andremo ai playoff". L’uomo volante sta evidentemente pensando a una carriera da tecnico dopo il ritiro anche se non ci risulta che abbia ancora accumulato esperienze ufficiali su qualche panchina. In ogni caso, spiace deludere i fans, non sarà certamente lui il prossimo allenatore dei biancorossi.

Francesco Pioppi