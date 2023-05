"Ci si salva solo con grande determinazione"

In campo da subito col coltello tra i denti per andare oltre ogni ostacolo. Questa la via che due grandi ex del passato biancorosso, uno un vero e proprio mito per Reggio, l’altro protagonista per una sola annata e ricordato per un memorabile canestro, indicano all’Unahotels in vista del match-salvezza con Trento. Si comincia da Gianluca Basile, uno dei più forti giocatori di basket europei a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000, che cominciò la sua carriera trionfale nella nostra città. E c’era anche lui, a marzo 1998, quando l’allora Cfm battè la fortissima Fortitudo del tempo evitando la retrocessione all’ultima giornata: "Ricordo bene quella partita, noi giovani pronti a seguire come un sol uomo i veterani che ci spronavano e i tifosi che ci incitavano di continuo. Del resto la determinazione che hai dentro quando rischi di retrocedere è persino più forte di quando vai a caccia dei playoff, perché è una partita senza domani. Per questo – aggiunge – i giocatori dell’Unahotels non devono pensare a tutto quello che è successo fino ad adesso, non conta più nulla. Puoi avere di fronte pure Milano o il Real Madrid, ma è soprattutto una sfida con te stesso. Trento oggi, come Bologna allora, ha poco da giocarsi, ma nessuno ti regala la vittoria. Reggio dovrà partire subito forte e decisa, così spingerà anche il PalaBigi, che voglio tutto esaurito, a fare un tifo infernale". Nel 1994 fu invece un clamoroso canestro da metacampo di Donato Avenia (foto) a evitare la retrocessione in A2 di Reggio. Così il 56enne esterno di Agropoli ricorda quell’evento: "Partimmo per Rimini (dove si giocò il match decisivo, ndr) carichi e consapevoli, perché nel tempo il gruppo era diventato forte e coeso. Sapevamo che sarebbe stata una partita punto a punto, ma eravamo pronti a vendere cara la pelle. Negli ultimi secondi, con la palla in mano, l’unica cosa che ho pensato è stata: io tiro, sia quel che sia. Mi è uscita dalle mani e non ho avuto il tempo di pensare a come sarebbe finita, ma era scritto che sarebbe entrata. Per la partita di domenica si dichiara fiducioso: "Nessuno arriva impreparato a una sfida da vita o morte: saranno pronti. Confido nel tutto esaurito al PalaBigi e nel calore dei reggiani, dovranno essere l’arma in più. Sarei felicissimo se Reggio si salvasse, anche perchè è la città dove è nata mia figlia e le resto molto legato".

Gabriele Gallo