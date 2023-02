Ci sono anche due Diavoli tra i convocati della nazionale italiana di rugby a sette

Giulio Bertaccini e Francesco Colombo, trequarti del Valorugby, sono stati chiamati dal coach azzurro Mazzantini per il raduno che la nazionale italiana di rugby a sette effettuerà la prossima settimana, dal 14 al 17 febbraio, a Silea, vicino Treviso.

Diciotto i giocatori selezionati, tra i quali altri protagonisti del Top10 come Cioffi (Petrarca), Lai (Fiamme Oro), Reeves (Torino), Wagenpfeil (Viadana) e Stavile (Rovigo).

Bertaccini, sei mete in Top10 in questa stagione, ha già giocato nella nazionale 7s in occasione degli Europei 2021 e delle qualificazioni olimpiche 2019, quando era appena diciottenne; Colombo, sei mete anche per lui tra campionato e coppa, aveva partecipato al precedente raduno azzurro ma deve ancora debuttare in un torneo. Entrambi sono nati nell’autunno del 2000, a un mese di distanza uno dall’altro.

L’Italia 7s ha un calendario denso di appuntamenti importanti: a fine aprile due tornei a Stellenbosch, in Sud Africa, per la qualificazione al circuito mondiale; a fine giugno i Giochi Europei a Cracovia (Pol), validi anche come qualificazione olimpica; tra giugno e luglio, forse a Lisbona e Vilnius, i due tornei che varranno come campionato europeo.

Marco Ballabeni