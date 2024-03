Ci vuole calma e sangue freddo. Arriva lo Spezia affamato di vittoria. L’obiettivo è tenerlo distante 6 punti

"I derby non si giocano, si vincono". Un ‘proverbio’ del calcio che è vecchio come il mondo e che è spesso valido, ma non in questo caso. Oggi l’importante è non perdere. Alle 16,15 infatti la Reggiana ospita nel ’derby del tifo’ lo Spezia in una gara che è a senso unico solo per gli avversari, staccati di sei punti da Rozzio e compagni e in piena zona playout. Toccherà quindi alla squadra di D’Angelo provare a forzare i ritmi e ‘fare la partita’ per ottenere il bottino pieno. I ragazzi di Nesta hanno appena preso una boccatona d’ossigeno con l’importantissimo blitz a Catanzaro e con un pareggio arriverebbero serenamente alla sosta che gli permetterà di ricaricare le batterie. Con questi presupposti, la partita potrebbe anche incanalarsi nei binari prediletti dalla Reggiana che – ormai è chiaro – dà il meglio di sè quando può manovrare in ripartenza, sfruttando la tecnica e la velocità dei suoi uomini migliori. In casa non si vince dal 26 dicembre (sempre col Catanzaro) e si era vinto solamente un’altra volta (il 22 ottobre col Venezia). È vero che almeno un paio di pareggi interni gridano ancora vendetta e avrebbero meritato un epilogo diverso, ma quando la storia si ripete con una frequenza di questo tipo non è mai un caso. La Reggiana quando in casa deve fare la partita si espone inevitabilmente alle iniziative avversarie, con il rischio che se poi l’avversario riesce a pungere (vedi le gare con Feralpi e Sudtirol) la doccia fredda è dietro l’angolo. Calma e sangue freddo, dunque. Nesta non avrà a disposizione Bardi che ne avrà ancora per parecchie settimane, mentre Romagna figura nella lista dei convocati ma non è ancora pronto e potrebbe lasciare posto al terzo portiere Motta. Anche Crnigoj è guarito, ma non è ancora in condizione e Nesta lo risparmierà. Situazione da ‘50 e 50’ invece per Sampirisi che non sente più dolore all’inguine ma oggi potrebbe partire dalla panchina (favorito Szyminski). È quindi probabile che l’undici di partenza sia identico a quello di Catanzaro. Ma la Reggiana può contare su un Portanova più sereno dopo che la Corte Federale ha rimandato un eventuale provvedimento sportivo alla fine dell’iter penale.

Di fronte ci sarà una squadra che è partita in maniera disastrosa, ma che dopo l’esonero di Alvini e l’arrivo di D’Angelo ha ripreso forza ed è reduce da un importante successo col Sudtirol. Verde (7 gol) è il pericolo numero uno, ma a gennaio sono arrivati altri rinforzi di livello come Falcinelli, Nagy, Di Serio e Mateju oltre all’ex granata Vignali.

In mezzo al campo i ritmi li detta Salvatore Esposito, mentre in attacco Luca Moro (tormentone estivo e poi invernale per il mercato della Reggiana…) si alterna spesso con ‘l’altro’ Esposito, ovvero Francesco Pio. Ultimo, ma non per importanza, la cornice di pubblico che sarà suggestiva visto che sono attese circa 9mila persone con 963 che arriveranno da Spezia. Fino a ieri sera venduti 2384 biglietti totali.