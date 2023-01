Ciao Mike, cammini sempre al nostro fianco Buon compleanno, non ti dimenticheremo mai

Mike Mitchell è sempre con noi. Gliel’avemo promesso, quel terribile 9 giugno 2011, quando la notizia della sua morte ci aveva trafitto l’anima. Gli avevamo promesso che avrebbe camminato sempre al nostro fianco. Che non lo avremmo mai dimenticato. Che sarebbe stato, per sempre, uno di noi. Un arsan.

Glielo dovevamo. Perché è stato il giocatore più importante della storia della Pallacanestro Reggiana. Perché ci ha regalato, per sette anni, cioccolatini e caramelle come se piovesse; stupore e incredulità per quello che riusciva a fare e per come riusciva a farlo; lacrime di gioia per i successi; urla piene di entusiasmo per i suoi canestri. Per tutto questo, per il suo sorriso contagioso, per quello che ha fatto, Mike sarà sempre con noi. E lo è stato, con noi, soprattutto ieri giorno in cui avrebbe compiuto 67 anni. Buon compleanno Mike, noi non ti dimentichiamo.

dan.b.