Ciclismo, la maglia cambia. Ora sarà ’VF Group - Bardiani’

Conclusa l’attività stagionale su strada della Green Project Bardiani CSF Faizanè, viene annunciata una nuova denominazione per la storica squadra professionistica di ciclismo diretta dalla famiglia Reverberi.

E’ stato ufficializzato il nome: VF Group - Bardiani CSF – Faizanè, che a partire dal 2024 comparirà sulle maglie e nelle classifiche.

La squadra sottolinea come faccia il suo ingresso da primo nome quello di un’azienda emiliana, "che va a rinforzare una struttura già solida e pienamente confermata, con Bardiani e CSF facenti parte dello stesso gruppo, che rimarranno il secondo nome del team e Faizanè che si conferma come terzo title sponsor".

La VF Group ha sede a San Felice sul Panaro (Modena) e si occupa di rifacimenti nel settore delle costruzioni, di ristrutturazioni, di restauri e di impianti meccanici ed elettrici, nel contesto di edilizia civile, industriale, commerciale e agricola, tra le varie cose.

"Siamo felici per questa partnership. E’ un’azienda giovane che condivide la nostra stessa filosofia. I nostri giovani stanno facendo esperienza in corse di primo livello, confrontandosi con i migliori corridori del mondo, abbiamo visto grandi miglioramenti in tutti i nostri atleti Under23 e puntiamo ovviamente a trattenerli e far sì che possano correre da protagonisti. Ringrazio Vincenzo Oliva, che ha deciso di crescere insieme a noi e daremo il massimo per ripagare la fiducia che ha riposto nella nostra squadra", afferma il team manager Roberto Reverberi.

Gli fa eco Vincenzo Oliva, direttore generale di VF Group: "Siamo orgogliosi di diventare title sponsor della Bardiani CSF Faizanè. Il team è giovane e ambizioso, e condivide i nostri valori di professionalità, passione e impegno. Crediamo che questa partnership possa essere un’opportunità di crescita per entrambe le parti". La squadra ha già nel mirino le volate del 2024 e l’ingresso di altri giovani talentuosi.