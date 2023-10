Ciclismo Trentotto ragazzini crescono nel vivaio Litokol

Archiviata l’ultima gara su strada, la prestigiosa Lugo-San Marino per Allievi, è tempo di bilanci per la Ciclistica 2000 Litokol di Rubiera, una delle società del territorio che si dedicano all’attività giovanile. "Trasmettere il ciclismo in modo sano ai ragazzi" è la filosofia dei dirigenti del sodalizio.

Da qui a dicembre le attività proseguiranno con mountain bike, palestra e allenamenti nella pista protetta per l’avviamento al ciclismo.

Passiamo ai numeri. La stagione ha visto il coinvolgimento di 38 ragazzini suddivisi tra Giovanissimi, Esordienti e Allievi, con la partecipazione a 57 manifestazioni.

Il gruppo sportivo ha inoltre organizzato due giornate di gare. "Veniamo da una stagione impegnativa, in cui abbiamo avuto soddisfazioni e anche risultati. Lo staff della società è riuscito a formare un gruppo dove c’è stato un buon clima e tanta passione con una bella condivisione tra bambini, genitori, dirigenti e tecnici", dice il presidente Ruggero Rivi.

"Buona la partecipazione dei Giovanissimi all’attività di base, che ci fa ben sperare per il futuro. Con questo gruppo formato da 25 bambini e bambine abbiamo raggiunto il primo posto alcune volte e ottenuto vari podi. Proveremo a far crescere ancora le adesioni. Gli Esordienti in attività sono stati nove e anche qui abbiamo ottenuto piazzamenti, vari podi e una vittoria. Gli Allievi sono la categoria più impegnativa, per trasferte e frequenza degli allenamenti. I ragazzi in gara sono stati quattro, questa squadra il prossimo anno sarà più ampia con atleti che arriveranno dagli Esordienti. Continueremo su questa strada, con serietà e impegno, per fare in modo di dare continuità alle attività dei giovani atleti, che con noi potranno passare da una categoria all’altra", sottolinea Rivi. La Ciclista 2000 Litokol, in attività da 37 anni, è insomma pronta a sprintare verso il futuro.

m.t.