Ciclismo, Zanoncello trionfa in Serbia

Giornata da incorniciare per la Green Project Bardiani Csf. La squadra di Reverberi ha infatti conquistato il successo nella seconda tappa della Belgrado-Banjaluka con un irresistibile sprint di Enrico Zanoncello (nella foto sul podio), alla sua seconda vittoria stagionale, ora leader della classifica generale mentre Lorenzo Conforti mantiene la maglia bianca di miglior giovane. "È stata una corsa dura - ha spiegato Zanoncello a fine gara -, l’obiettivo era quello di salvarmi sulla salita nella parte centrale, anche il circuito finale è stato impegnativo, ho tenuto la posizione e ho vinto abbondantemente, sono molto contento del risultato e ringrazio i miei compagni di squadra".

Quasi contemporaneamte Giulio Pellizzari è salito sul podio chiudendo al 3° posto la quarta tappa del prestigioso Tour of The Alps. Il 19enne marchigiano è stato protagonista di una lunga fuga ha poi perso allo sprint. "Che emozione il terzo posto in una gara così importante, c’è un po’ di rammarico per la mancata vittoria, infatti dopo il traguardo ho battuto il pugno sul manubrio".