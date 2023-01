Ciclocross, che spettacolo. Le squadre reggiane protagoniste ai campionati nazionali di specialità, che si sono svolti domenica a Roma su un percorso tracciato nella zona sportiva a ridosso di Ostia antica.

Successo di Filippo Agostinacchio, che vince la categoria Under 23. L’atleta, classe 2003, proviene dalla Selle Italia e ha recentemente svolto la preparazione con il Team Beltrami Tsa Tre Colli calandosi così nell’ambiente della nuova società. A breve sarà tesserato dal sodalizio condotto da Stefano Chiari in vista della stagione su strada, il cui inizio è previsto il 25 febbraio alla Coppa San Geo, nel Bresciano, manifestazione di respiro internazionale giunta alla 98a edizione. Nella stessa categoria si segnala il buon 9° posto di Luca Paletti, reggiano 18enne portacolori della Bardiani Csf Faizanè, che ha iniziato a pedalare tra i professionisti da poco tempo. "Siamo soddisfatti. Un problema tecnico poco prima del via ha inizialmente penalizzato Paletti, che è partito dalle ultime posizioni della griglia. Ha pedalato molto bene, ha fatto una grande rimonta sino a recuperare 50 posizioni. E’ andato forte, una gara d’orgoglio", dicono i dirigenti della società. Al 23° posto troviamo Simone Zecchini, altro tesserato del Team Beltrami per la disciplina fuoristrada. Passiamo alla categoria Elite, dove spicca il 4° posto di Federico Ceolin (Team Beltrami). Il podio gli è sfuggito per un soffio. "Sono contento della gara, che è stata molto positiva grazie alla buona condizione che sto attraversando. Dispiace un po’ perché ho mancato la medaglia per poco, ma non ho rimpianti. Ho dimostrato che tra i migliori ci sono anch’io", afferma il ciclista.

Tra gli Juniores campionato tricolore con sensazioni contrastanti per Christian Fantini dell’Sc. Cavriago. Una caduta quando è nel gruppo dei primi compromette parzialmente la gara. Risalito in sella, deve recuperare: ci riesce e agguanta il gruppo per piazzarsi all’11° posto.

Nel ciclocross in rosa Marta Zanga, 21enni del Team Beltrami, si classifica al 12° posto. La cospicua partecipazione ai campionati di ciclocross sottolinea un ritorno di fiamma per questa specialità da parte dei gruppi sportivi, che puntano a rafforzare la presenza. E le società reggiane vanno in questa direzione.

m.t.