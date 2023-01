Cigarini guida la carica contro il Siena

di Giuseppe Marotta

La Reggiana oggi inaugurerà il 2023 ospitando il Siena (ore 17,30) a 16 giorni di distanza dall’ultimo match (23 dicembre l’1-0 vincente a Lucca) e dovrebbe farlo col ritorno in campo dal primo minuto di Luca Cigarini, che tornerà titolare dopo 236 giorni (l’ultima il 17 maggio a Salò).

Non sarà semplice coi toscani (decimi con 31 punti): il Siena ha grande intensità e in trasferta ha fatto 17 punti in 10 gare. Dopo la Reggiana (11 reti subìte), ha la miglior difesa: 13 gol presi. I granata di Aimo Diana (oggi squalificato, al suo posto in panchina il vice Alessio Baresi) scenderanno in campo da primi della classe, forti dell’attuale distacco: +4 sul Gubbio, +5 sul Cesena, e +7 su Virtus Entella e Pontedera.

La "Regia" conoscerà già i risultati di Entella e Cesena, che giocheranno alle 14,30 (i primi ospitano l’Alessandria, i bianconeri il Rimini nel derby). Gubbio in campo alle 17,30 (ospita la Fermana), domani alle 20,30 Ancona-Pontedera.

L’obiettivo della Reggiana è quello di vincere per fortificare il primato, e per allungare il filotto di 11 gare senza sconfitte. Per provarci, Diana dovrà fare a meno per squalifica di Laezza (2 turni), Nardi e Varela. Non arrivano buone notizie dall’infermeria: indisponibili Rossi, che starà fermo per 15 giorni (problema al polpaccio, andrà comunque in panchina), Cremonesi (out 25 giorni per uno stiramento al flessore della coscia sinistra rimediato contro la Primavera mercoledì), e Montalto. Il problema al flessore della gamba sinistra del "tagliagole" è infatti più grave del previsto: il bomber siciliano (9 gol) ha nel mirino il mese di febbraio.

Le notizie positive riguardano il già citato Cigarini, che non vede l’ora di riappropriarsi della cabina di regìa (e dei calci piazzati…), e i nuovi arrivati Vallocchia e Capone, subito disponibili. Probabile il loro debutto nella ripresa, visto che in panchina ci saranno due portieri, due difensori (Hristov e Chiesa, che è alla prima convocazione in campionato), Rossi, Sciaudone, Guglielmotti e Rosafio (oltre i due nuovi). Pochi i dubbi di formazione. Nel 3-5-2, davanti a Venturi (imbattuto da 712’) ci saranno Luciani, Rozzio e Cauz. A destra Libutti in vantaggio su Guglielmotti, a sinistra il solito Guiebre. Cigarini sarà "scortato" da Kabashi e Muroni, e davanti, al fianco di Pellegrini, è ballottaggio tra Lanini e Rosafio, col "diez" favorito. Il Siena sa come battere la Reggiana: lo ha fatto all’andata (1-0 firmato Disanto), e il mister dei bianconeri Guido Pagliuca ha sgambettato Diana l’anno scorso (1-0 a Lucca quando allenava i rossoneri). Migliori marcatori Paloschi con 6 gol e Disanto con 5 (l’ex Ardemagni è fuori rosa). I biglietti: venduti ieri 122, totali 770, di cui 102 da Siena (chiuse le vendite per gli ospiti, oggi le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle 16 alle 18.15). Insidie presenti, ma la Reggiana vuole riprendere da dove aveva lasciato.