Cigarini: "Sono arrabbiato con me stesso"

di Francesco Pioppi

Luca Cigarini, nelle ultime quattro partite sono arrivati appena 5 punti sui 12 a disposizione, cosa sta succedendo alla Reggiana?

"Nulla in particolare, siamo sempre gli stessi, invito la gente a venire a vederci durante gli allenamenti: non abbiamo cambiato una virgola da quando abbiamo iniziato la stagione, parlo di intensità e impegno. È normale che questo sia un momento delicato, abbiamo fatto prestazioni leggermente al di sotto delle nostre possibilità, anche se guardando bene ci sono stati più che altro degli episodi che potevamo gestire in maniera diversa… Qui però mi fermo perché non sono uno che trova scuse". Quando parla di episodi vengono in mente soprattutto i due rigori sbagliati all’inizio della partita prima a Pontedera e poi a Rimini, ma decidete voi in campo oppure ci sono delle gerarchie?

"Per i rigori c’è una scaletta, gli allenatori ci vedono calciare e scelgono. Tutti noi avevamo piena fiducia sia in Montalto che in Rosafio, poi è chiaro che col senno di poi uno pensi che sarebbe stato meglio se lo avesse calciato Voltolini, Venturi… Però vi assicuro che Rosafio è un ottimo tiratore e Montalto li ha sempre segnati".

Lei invece non è un possibile rigorista?

"Io non l’ho calciato per i motivi che vi ho appena spiegato e perché parto dal presupposto che i rigori li debbano battere gli attaccanti, servono a loro. Poi se c’è da tirarlo ovviamente non mi tiro indietro".

Appena rientrato dall’infortunio abbiamo rivisto il Cigarini di sempre, invece nelle ultime partite c’è stata una flessione, concorda?

"Ho sentito tante persone che hanno avuto un percorso simile al mio e mi hanno detto che è normale avere una flessione sia psicologica che motoria, ma a me non va bene, io non ci sto. Mi rendo conto di aver abbassato il livello delle mie prestazioni e sono incazzato con me stesso. Allo stesso tempo però sono un paio di settimane che in allenamento sto avendo sensazioni positive e spero di essere pronto per questo rush finale".

Al di là dei rigori sbagliati, c’è da sottolineare che purtroppo i capocannonieri granata – ovvero Lanini, Montalto e Pellegrini – sono fermi a quota 9 dal match col Gubbio dello scorso 13 febbraio… Diventa inevitabile che tutta la squadra faccia fatica a finalizzare.

"Purtroppo negli ultimi 20-25 metri stiamo sbagliando troppo, ma non è sempre colpa degli attaccanti. Diciamo che è un mix di cose, perché anche noi centrocampisti dobbiamo metterli nelle migliori condizioni per segnare. Dobbiamo semplicemente mantenere la calma, siamo primi meritatamente e con due punti di vantaggio: il destino è nelle nostre mani".

Premesso che le cose di spogliatoio è logico che restino private, qual è il messaggio che voi veterani avete dato alla squadra dopo le ultime gare?

"In realtà non è che facciamo grosse chiacchere a fine partita, ormai abbiamo tutti il nostro bagaglio di esperienze e spesso basta uno sguardo per capirsi. Adesso si tratta solo di aiutarsi, di continuare a stare insieme e di avere fiducia in noi stessi. Io mi auguro che sia con la Recanatese che con la Fermana ci sia un bel pubblico e soprattutto un ambiente positivo che ci spinga verso il traguardo. Sono sicuro che se faremo il nostro nelle prossime due, metteremo tutto a posto".