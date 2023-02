Cincia sprona i compagni: "Dobbiamo avere più fame"

di Francesco Pioppi

"Ci sono ancora 12 finali da giocare, dobbiamo crederci tutti, restare uniti e soprattutto lottare su ogni pallone. Dobbiamo avere più fame degli altri, più voglia. Non mollare mai!".

Contro Pesaro anche la prestazione di Andrea Cinciarini - che ieri ha fatto questo accorato appello - non è stata memorabile, ma il capitano è stato uno dei pochi a dare l’impressione di voler gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ci ha provato e riprovato, ha spronato i compagni e si è confrontato più volte con coach Dragan Sakota che però - purtroppo - nelle ultime due gare (era successo anche contro Brindisi) ha perso lucidità nella volata finale e messo in campo quintetti perlomeno discutibili. In Puglia si era ‘dimenticato’ Hopkins in panchina nei 5 minuti finali in cui Bayehe e Perkins avevano poi banchettato in area, mentre nelle Marche ha improvvisato un quintetto con Reuvers da centro e 4 piccoli (tra cui il fantasma di Vitali…) che è stato definitivamente spazzato via dal parquet. Errori grossolani per un tecnico della sua esperienza che temiamo si stia facendo risucchiare dal vortice di negatività. Quella con la Virtus Bologna sarà la prova del nove per capire se questo gruppo ha ancora una coscienza, perché ormai si parla soprattutto di questo. Certo, fare canestro a questo sport aiuta parecchio e se finisci con 5 su 26 da 3 (con Cinciarini, non esattamente un tiratore, che fa 33…) e perdi 16 palloni, puoi metterci l’impegno che vuoi ma difficilmente porti a casa la vittoria. Allo stesso tempo però siamo di fronte a un campionato talmente isterico in cui la voglia e il coraggio ti possono spingere a realizzare imprese che sulla carta sembrano impossibili. A patto però che, come ha chiesto il giustamente il capitano biancorosso, si resti uniti e soprattutto si abbia più fame e più voglia. Quella che è scesa in campo a Pesaro non sembra nemmeno lontana parente della squadra che si è vista a Trento e poi in casa Milano: una Pallacanestro Reggiana feroce, determinata e compatta. Il tutto tra mille limiti tecnici che non possono evaporare da un momento all’altro, ma che vanno ‘mascherati’ con l’atteggiamento. E magari anche con qualche rinforzo, facendo scelte nette, perché non si è ancora capito se alcuni giocatori si rendano davvero conto della figura che stanno facendo.

Nella prima settimana di marzo la Unahotels si giocherà sostanzialmente la speranza di restare in categoria (il 5 si va a Verona e il 12 si ospita Napoli). Al di là dei risultati che ne deriveranno, non è più tollerabile vedere Vitali che non fa tagliafuori a rimbalzo e passeggia per il campo. O Strautins che entra come se fosse al ‘Gnaker’ oppure Reuvers che non ha la minima idea di come difendere su un pick and roll. Non è accettabile. Ci sono 2555 abbonati da rispettare e ancora 3 tesseramenti disponibili: si prendano le decisioni opportune. Reggio potrà anche finire in A2, ma dovrà farlo lottando.