Cinciarini è l’unico a crederci. Olisevicius: doppia cifra, ma poca sostanza. Male Vitali

Sacar ANIM (30 minuti, 47 da 2, 02 da 3, 12 ai liberi, 1 rimbalzo 9 punti). Dopo un inizio sottotono, rientra sul parquet e piazza due canestri di fila, ma è una goccia nel vuoto. Voto: 5 Nathan REUVERS (28 minuti, 24 da 2, 23 da 3, 6 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 10 punti). Buttato sul parquet dopo due minuti per un Hopkins non connesso, insacca due bombe, ma in difesa i lunghi veneziani lo portano a spasso e lui non ci mette mai la garra necessaria. Nella ripresa insacca ancora qualche canestro nella fase della rimonta. Voto: 5

Mikael HOPKINS (19 minuti, 58 da 2, 68 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 assist, 8 punti). Il più atteso per il forfait di Lee: tolto dopo 2 minuti. Aggiusta le statistiche e mette insieme qualcosa, ma non quando conta. Voto: 5

Arturs STRAUTINS (18 minuti, 22 da 2, 02 da 3, 34 ai liberi, 1 rimbalzo, 7 punti). Ci mette come al solito troppa foga, ma Sakota gli concede minuti e col passare del tempo mette insieme buoni sprazzi. Nella ripresa non ingrana. Voto: 5

Michele VITALI (9 minuti, 01 da 2, 1 assist). E il lontano parente del Vitali di inizio anno. Non prende mai un’iniziativa e combina diversi pasticci. Sakota non lo ripropone nella ripresa. Voto: 4,5

Andrea CINCIARINI (28 minuti, 45 da 2, 03 da 3, 33 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 assist, 11 punti). Dopo un primo tempo a vuoto, a inizio ripresa si carica i suoi sulle spalle. Sembra essere l’unico a crederci. Voto: 6

Beka BURJANADZE (19 minuti, 12 da 2, 02 da 3, 22 ai liberi, 7 rimbalzi, 4 punti). Sarà pure sgraziato e con limiti tecnici, ma nella penuria dei lunghi reggiani, il cuore e gli attributi non mancano mai. Voto: 5,5 Osvaldas OLISEVICIUS (20 minuti, 36 da 2, 02 da 3, 45 ai liberi 5 rimbalzi, 2 assist, 10 punti). Soffre in difesa e sparacchia in attacco. Arriva in doppia cifra con qualche zampata, ma serve un altro Osi per raggiungere la salvezza. Voto: 5

Mouhamet DIOUF (14 minuti, 02 da 2, 1 rimbalzo). Tessitori domina nel duello dei pivot nel giro della nazionale sia in difesa che in attacco. Voto: 5

Jeremy SENGLIN (14 minuti, 13 da 2, 01 da 3, 2 punti). Non è il metronomo ammirato a Trieste, va fuori giri lui e anche la squadra. Non trova mai il bandolo della matassa. Voto: 5

Cesare Corbelli