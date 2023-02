Cinciarini non molla: "Ora lavoriamo duro"

"Ci abbiamo provato, ma non

è bastato per prenderci i due punti - queste le parole di Cinciarini dopo la sconfitta con la Virtus Bologna - Ora resettiamo, utilizziamo queste settimane per ricaricare le energie fisiche e mentali e soprattutto per lavorare duro in palestra, perché da marzo ci aspettano 11 vere finali e se vogliamo prenderci il nostro obbiettivo c’è bisogno di tutti. Pallacanestro Reggiana… Crediamoci!".

In settimana arriverà anche Marcus Lee, il pivot ingaggiato per dare atletismo e fisicità sotto i tabelloni. Coach Sakota dovrà poi inserirlo nei meccanismi di squadra e farlo esordire il 5 marzo, a Verona.

Quella nella terra di Romeo e Giulietta sarà la prima delle ‘undici finali’ a cui ha fatto riferimento anche il capitano biancorosso, ma che - assieme a quella del 12 marzo con Napoli - avrà un peso specifico più rilevante di tutte. Parliamo infatti delle due squadre che attualmente occupano il penultimo (12 punti) e il terzultimo posto (14) e sono, verosimilmente, le compagini (le altre potrebbero essere Scafati, Brescia e Treviso) che Reggio può e deve provare a mettersi dietro. Con la Tezenis la differenza canestri recita -5 mentre con la Gevi -6: l’ideale sarebbe ovviamente vincere e ribaltare il punteggio in entrambi in casi, ma innanzitutto è fondamentale pensare a strappare il successo, poi si vedrà.

Il terzo appuntamento di marzo sarà a Trieste, domenica 19.

Per concedersi delle speranze di salvezza concrete, la squadra di Sakota dovrà portare a casa almeno due di questi tre appuntamenti di fine inverno, giocandosi poi al massimo gli altri otto con Venezia, Scafati, Varese, Treviso, Tortona, Brescia, Sassari e Trento. Vietato mollare.

Francesco Pioppi