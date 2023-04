Cinciarini o Superman?

Sacar ANIM (37 minuti, 15 da 2, 14 da 3, 24 ai liberi, 1 rimbalzo 5 assist, 7 punti) Non è serata al tiro. E’ utile come collante e in difesa. Voto 5.5

Nathan REUVERS (21 minuti, 49 da 2, 11 da 3, 46 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 stoppate, 15 punti) Alti e bassi a livello esponenziale. Ma in difesa copre l’area e in fase offensiva sono suoi i canestri, nel supplementare, con cui l’Unahotels chiude la partita. Voto 7.5

Mikael HOPKINS (29 minuti, 16 da 2, 25 da 3, 22, 6 rimbalzi, 1 stoppata, 1 persa, 2 recuperate, 8 punti) L’atteggiamento con cui entra in campo è rivedibile, ma sale di tono minuto dopo minuto, con buone punture offensive e discreto lavoro sotto le plance. Voto 6

Arturs STRAUTINS (11 minuti, 11 da 3, 34 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 6 punti) L’emblema dell’Unahotels: spesso sfasato e tremebondo poi, nel finale dei regolamentari strappa un rimbalzo offensivo col fallo che cambia l’inerzia della gara. Voto 6

Luca VITALI (3 minuti, 01 da 3, 0 punti) Una comparsata per far rifiatare i compagni. N.G.

Andrea CINCIARINI (40 minuti, 24 da 2, 12 da 3, 1112 ai liberi, 5 rimbalzi, 5 perse, 4 recuperate, 9 assist, 18 punti) Gioca tutta la partita ed è chiaro che in certi momenti va in affanno e commette errori. Ma la squadra, nel momento più difficile, se la prende in spalla in lui. Glaciale dalla lunetta. Chiude con 33 di valutazione. Voto 8

Marcus LEE (9 minuti, 01 da 2, 0 punti) Fa quel che può con la schiena ancora fuori fase, quindi non può fare molto. N.G. Jeremy SENGLIN (27 minuti, 13 da 2, 03 da 3, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 2 assist, 4 punti) Non gioca una gran gara, anche perché al primo ingresso in campo Sakota lo manda allo sbaraglio dentro un quintetto poco logico. Fatica a ingranare ma è utile in fase difensiva e di interdizione. Voto 5.5

Osvaldas OLISEVICIUS (30 minuti, 35 da 2, 25 da 3, 22 ai liberi, 8 rimbalzi, 4 perse, 4 recuperate, 1 assist, 14 punti) Inizia male, finisce in un crescendo wagneriano mettendo zampate per la vittoria. Voto 7

Mouhamet DIOUF (18 minuti, 12 da 2, 44 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 stoppata, 6 punti) Parte deciso e volitivo, e gioca una partita di sostanza. Voto 6

Gabriele Gallo