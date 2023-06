Cinque pilastri confermati per la nuova Reggiana

di Francesco Pioppi

La ‘nuova’ Reggiana inizia a prendere forma. Ripartendo da alcuni pilastri che faranno parte anche del corso guidato da Alessandro Nesta che rispetto al recente passato (costellato dal 3-5-2 prima con Alvini e poi con Diana) vedrà i granata muoversi sul 4-2-3-1 o sulle varianti 4-3-3 e 4-3-1-2.

Ieri il club ha infatti ufficializzato i rinnovi di capitan Paolo Rozzio, Davide Guglielmotti e Alessio Luciani, mentre Lorenzo Libutti e Mattia Muroni hanno ottenuto il prolungamento annuale che era già contemplato nel precedente accordo con la società in caso di promozione in Serie B. Cinque elementi che saranno un po’ la spina dorsale anche dello spogliatoio, viste le conclamate capacità umane.

Passiamoli brevemente in rassegna, partendo da Paolo Rozzio: il difensore piemontese vestirà per l’ottava stagione la maglia granata, dopo 173 gare disputate e 10 reti segnate, compresa la ripartenza dalla Serie D nell’estate del 2018. Il ‘Cap’ ha conquistato due promozioni in Serie B (2020 e 2023) l’ultima vissuta appunto con i gradi di capitano.

Sarà ancora granata anche Davide Gugliemotti, l’esterno novarese - soprannominato ‘El Tractor’ per la sua ammirazione nei confronti di Javier Zanetti e per le sue doti di corsa - approderà finalmente in Serie B con la Reggiana dopo due stagioni e 60 partite giocate in granata, accompagnate da 8 marcature; tra queste la rete segnata a Rimini nella stagione appena conclusa che è stata giudicata come la più bella dell’intero campionato.

E poi Alessio Luciani, il difensore laziale che ha disputato 72 gare nelle ultime due stagioni, apprezzato per la propria duttilità (può giocare sia da centrale che da terzino) e per la professionalità dimostrata.

Idem Lorenzo Libutti, il difensore laterale di Rionero in Vulture, quello che in molti definiscono come ‘capitan futuro’ dopo 101 gare disputate, 2 gol realizzati e 2 promozioni in Serie B ottenute in maglia granata, inizierà quindi la quinta stagione sportiva qui a Reggio.

E infine Mattia Muroni, centrocampista sardo che nello scorso biennio ha collezionato 52 partite ed una rete. Centrocampista di fatica ed equilibrio, sempre a disposizione della squadra.

Questi cinque nomi si aggiungono a quelli, già sotto contratto, di Cristian Cauz, Denis Chiesa, Riccardo Fiamozzi, Luca Ciagrini, Elvis Kabashi, Andrea Vallocchia, Eric Lanini, Muhamed Varela, Adriano Montalto e Andrea Arrighini.

In totale fanno 15, ma è ovvio che al di là del contratto qualcuno di loro (è certamente il caso di Arrighini e Chiesa, ma ce ne sono altri) è destinato a salutare la Reggiana. Magari per tornare in qualche squadra di Serie C con ambizioni importanti e che è disposta ad allungargli ulteriormente i contratti.